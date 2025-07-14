Грязь, мусор и антисанитария: казахстанка показала "тревожное" видео с популярного пляжа

В Сети распространяется видео, где неравнодушные граждане показали состояние популярного пляжа в Туркестанской области, где, по словам авторов постов, царит полная антисанитария, передает NUR.KZ.

Видео один за другим опубликованы в Instagram-паблике 100baksoff. Женский голос за кадром показывает местный пляж и берег, буквально усыпанный мусором, плавающим рядом с отдыхающими.

"Грязь, мусор и антисанитария - тревожная картина, зафиксированная на днях жительницей, приехавшей отдохнуть на Шардаринское водохранилище, которое в народе называют "шардаринским морем". Чтобы зайти в воду, отдыхающим приходится преодолевать слой плавающего мусора вдоль берега", - отмечается в посте под видео.

На другом видео, опубликованном в этом же паблике, автор утверждает, что ситуация на пляже вызывает серьезные опасения, где наравне с отдыхающими у берега - самодельные лодки с парами топлива, скутеры на высокой скорости, а также крупные катера, движущиеся рядом с людьми.

При этом голос за кадром отмечает, что на месте "нет спасателей, нет надзора, никто не следит за безопасностью отдыхающих".

На данные видео отреагировали в пресс-службе акимата Туркестанской области. Здесь заявили, что на месте был глава региона и ознакомился с состоянием туристических мест.

"Аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров с рабочим визитом посетил Шардаринский район и осмотрел пляжи возле водохранилища "Шардара". Он ознакомился с состоянием туристских объектов и проследил за соблюдением требований санитарной чистоты и безопасности. Ответственными лицами и предпринимателя даны конкретные поручения и замечания по выявленным недостаткам", - заявили в акимате.

Здесь же отмечают, что в регионе уже два года ведется работа по регулированию туристских мест, соблюдению санитарной чистоты.

"Но есть еще много недостатков. Срочно приведите пляжи в порядок, обеспечьте чистоту и безопасность. Предприниматели, владеющие зонами отдыха, должны добросовестно выполнять свои обязанности. Контракт должен быть расторгнут, если не будут соблюдены необходимые требования к пляжам.

Ответственные руководители управлений и работники районного акимата должны оперативно работать. Систематизировать численность работников, зарегистрированных в местах отдыха, а также налоговые платежи. Главный вопрос - безопасность отдыхающих. Если мы говорим о развитии туризма, чистота и безопасность должны быть на первом месте. Следите за соблюдением посетителями пляжа требований к чистоте", - приводит слова акима области Нуралхана Кушерова его пресс-служба.

Кушеров дал поручения "Казводхоз", акимату Шардаринского района и управлению природных ресурсов и регулирования природопользования Туркестанской области по регистрации мест отдыха и соблюдению законности их деятельности.

В акимате также заявили, что в отношении руководителей и сотрудников ответственных учреждений, которые допускают халатность, будут приняты соответствующие дисциплинарные меры.

Даны и поручения увеличить количество спасателей на пляжах, по необходимости отодвинуть объекты, расположенные слишком близко к воде, отрегулировать парковки и другие.

Напомним, недавно в связи с многочисленными обращениями граждан глава государства обратил внимание правительства на низкий уровень готовности популярной туристической зоны вокруг озера Алаколь к приему отдыхающих.

После критики президента Казахстана в адрес состояния туристической инфраструктуры на побережье озера Алаколь по поручению акима области Абай его заместитель Серик Туленбергенов провел экстренное совещание на берегу озера с участием районного руководства и представителей ответственных государственных органов.

Также в Национальной палате предпринимателей озвучили основные проблемы популярного курорта. А глава правительства Казахстана Олжас Бектенов провел совещание по исполнению поручений президента в сфере туризма.

После этого вице-премьер Ермек Кошербаев после побережья Капшагайского водохранилища проверил зоны отдыха на озере Алаколь в области Жетісу.

А накануне еще один министр проверил состояние Алаколя.

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