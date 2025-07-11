"Проблемы с электричеством и дорогами": причины плохого сервиса на Алаколе назвали предприниматели

Недавно Касым-Жомарт Токаев указал на низкий уровень готовности туристической зоны вокруг озера Алаколь к приему отдыхающих. В НПП озвучили основные проблемы популярного курорта, передает NUR.KZ.

На официальном сайте Национальной палаты предпринимателей сообщается, что два года назад была утверждена Дорожная карта по развитию туризма, в рамках которой постепенно ведется работа по решению проблемных вопросов курортной зоны Алаколь. Срок ее действия в 2024 году продлили до 2026 года.

Также в прошлом месяце предприниматели вновь обозначили ряд ежегодно повторяющихся проблем, препятствующих нормальной работе курортов и турбаз.

"Ключевыми из них являются перебои с электроснабжением в курортных зонах, где в начале июня происходили внезапные отключения электричества, что приводило к повреждению оборудования. Несмотря на наличие интернета, в этом году наблюдается плохое качество связи операторов Kcell и Activ, что снижает уровень сервиса для туристов", - сообщили в НПП.

Также остаются актуальными вопросы:

уличного освещения;

ремонта внутренних дорог;

нехватки элементов мягкой инфраструктуры;

своевременного вывоза ТБО;

водоснабжения;

обеспечения безопасности на воде (наличие спасателей, регулирование водного транспорта).

"Помимо этого, стоит острый вопрос о ремонте 8 км дороги через озеро Жаланашколь, которая является единственным автодорожным маршрутом, связывающим южное и восточное побережья, однако финансирование для этого отсутствует.

В связи с этим предприниматели настаивают хотя бы на временной отсыпке и разравнивании данного участка, поскольку по этой дороге регулярно перемещаются автотуристы и поставщики продуктов на базы отдыха", - дополнили предприниматели.

Напомним, вчера в связи с многочисленными обращениями граждан глава государства обратил внимание правительства на низкий уровень готовности популярной туристической зоны вокруг озера Алаколь к приему отдыхающих.

Затем глава правительства Казахстана Олжас Бектенов провел совещание по исполнению поручений президента в сфере туризма.

Также после критики главы государства в адрес состояния туристической инфраструктуры на побережье озера Алаколь, по поручению акима области его заместитель Серик Туленбергенов провел экстренное совещание на берегу озера с участием районного руководства и представителей ответственных государственных органов.

Стоит отметить, что стоимость проживания в домах отдыха на побережье озера Алаколь в середине лета 2025 года может достигать 30 тыс. тенге в сутки на человека.

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