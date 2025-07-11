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    "Проблемы с электричеством и дорогами": причины плохого сервиса на Алаколе назвали предприниматели

    Опубликовано:

    Побережье Алаколя
    Побережье Алаколя. Фото: акимат области Абай

    Недавно Касым-Жомарт Токаев указал на низкий уровень готовности туристической зоны вокруг озера Алаколь к приему отдыхающих. В НПП озвучили основные проблемы популярного курорта, передает NUR.KZ.

    На официальном сайте Национальной палаты предпринимателей сообщается, что два года назад была утверждена Дорожная карта по развитию туризма, в рамках которой постепенно ведется работа по решению проблемных вопросов курортной зоны Алаколь. Срок ее действия в 2024 году продлили до 2026 года.

    Также в прошлом месяце предприниматели вновь обозначили ряд ежегодно повторяющихся проблем, препятствующих нормальной работе курортов и турбаз.

    "Ключевыми из них являются перебои с электроснабжением в курортных зонах, где в начале июня происходили внезапные отключения электричества, что приводило к повреждению оборудования. Несмотря на наличие интернета, в этом году наблюдается плохое качество связи операторов Kcell и Activ, что снижает уровень сервиса для туристов", - сообщили в НПП.

    Также остаются актуальными вопросы:

    • уличного освещения;
    • ремонта внутренних дорог;
    • нехватки элементов мягкой инфраструктуры;
    • своевременного вывоза ТБО;
    • водоснабжения;
    • обеспечения безопасности на воде (наличие спасателей, регулирование водного транспорта).

    "Помимо этого, стоит острый вопрос о ремонте 8 км дороги через озеро Жаланашколь, которая является единственным автодорожным маршрутом, связывающим южное и восточное побережья, однако финансирование для этого отсутствует.

    В связи с этим предприниматели настаивают хотя бы на временной отсыпке и разравнивании данного участка, поскольку по этой дороге регулярно перемещаются автотуристы и поставщики продуктов на базы отдыха", - дополнили предприниматели.

    Напомним, вчера в связи с многочисленными обращениями граждан глава государства обратил внимание правительства на низкий уровень готовности популярной туристической зоны вокруг озера Алаколь к приему отдыхающих.

    Затем глава правительства Казахстана Олжас Бектенов провел совещание по исполнению поручений президента в сфере туризма.

    Также после критики главы государства в адрес состояния туристической инфраструктуры на побережье озера Алаколь, по поручению акима области его заместитель Серик Туленбергенов провел экстренное совещание на берегу озера с участием районного руководства и представителей ответственных государственных органов.

    Стоит отметить, что стоимость проживания в домах отдыха на побережье озера Алаколь в середине лета 2025 года может достигать 30 тыс. тенге в сутки на человека.

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