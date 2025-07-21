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    Чиновников наказали за состояние курортных зон в Казахстане после критики Токаева

    Опубликовано:

    Побережье Алаколя
    Побережье Алаколя. Фото: акимат области Абай

    Рабочая группа под руководством заместителя премьер-министра Ермека Кошербаева совершила инспекционную поездку в курортные зоны - выявлены нарушения, передает NUR.KZ со ссылкой на правительство.

    Как сообщается в Telegram-канале правительства, приняты меры по результатам инспекции курортных зон Казахстана. В итоге ряд должностных лиц привлечен к ответственности.

    В соответствии с поручением главы государства по вопросам туристической сферы была сформирована межведомственная рабочая группа под руководством заместителя премьер-министра Ермека Кошербаева.

    В ходе инспекционной поездки 10-12 июля в Алматинскую и Карагандинскую области, области Жетісу и Абай, был выявлен ряд системных нарушений.

    "Члены рабочей группы провели встречи с туристами, ознакомились с инфраструктурой на Капчагайском водохранилище, озерах Алаколь и Балхаш. Подтвердились обращения граждан, касающиеся состояния туристской инфраструктуры, недостаточного уровня сервиса и отсутствия необходимых мер безопасности.

    Особую обеспокоенность вызвало состояние коммунальных пляжей, находящихся в ведении местных исполнительных органов. Зафиксированы факты нарушения норм благоустройства, отсутствие кассовой дисциплины у субъектов бизнеса, предоставляющих услуги без выдачи чеков, а также игнорирование санитарных требований и норм безопасности", - сообщается в публикации.

    По итогам инспекции приняты меры дисциплинарного взыскания в отношении ответственных должностных лиц:

    • строгий выговор объявлен курирующему вице-министру туризма и спорта, а также заместителям акимов Алматинской, Карагандинской, Абайской областей и области Жетісу, ответственным за развитие туризма;
    • выговор объявлен акимам городов Конаев и Балхаш, Алакольского района и района Мақаншы, а также акимам сельских округов;
    • меры взыскания применены к руководителям областных управлений, отвечающих за предпринимательство, туризм, охрану окружающей среды, архитектуру и торговлю;
    • привлечены к ответственности руководители территориальных подразделений министерств экологии и природных ресурсов, здравоохранения, финансов, водных ресурсов и ирригации, торговли и интеграции, транспорта.

    Сообщается, что на местах проводятся выездные проверки с участием представителей центральных госорганов, а по итогам проверок будет разработана Дорожная карта развития туристской инфраструктуры, в которой будут определены первоочередные меры по устранению системных проблем в отрасли.

    Кроме того, на базе действующей рабочей группы сформирован проектный офис, который на постоянной основе будет координировать работу по повышению качества туристских услуг, благоустройству курортных зон и обеспечению правопорядка на местах.

    Напомним, недавно в связи с многочисленными обращениями граждан глава государства обратил внимание правительства на низкий уровень готовности популярной туристической зоны вокруг озера Алаколь к приему отдыхающих.

    После критики президента Казахстана в адрес состояния туристической инфраструктуры на побережье озера Алаколь по поручению акима области Абай его заместитель Серик Туленбергенов провел экстренное совещание на берегу озера с участием районного руководства и представителей ответственных государственных органов.

    Также в Национальной палате предпринимателей озвучили основные проблемы популярного курорта. А глава правительства Казахстана Олжас Бектенов провел совещание по исполнению поручений президента в сфере туризма.

    После этого вице-премьер Ермек Кошербаев после побережья Капшагайского водохранилища проверил зоны отдыха на озере Алаколь в области Жетісу.

    А еще один министр проверил состояние Алаколя.

    Также на видео в Сети, где неравнодушные граждане показали состояние популярного пляжа в Туркестанской области, где, по словам авторов постов, царит полная антисанитария, отреагировали в акимате.

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