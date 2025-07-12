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    Вице-премьер отправился на Алаколь и выслушал мнения туристов об отдыхе

    Опубликовано:

    Қазақ тілінде оқу
    Ермек Кошербаев
    Ермек Кошербаев на Алаколе. Фото: primeminister.kz

    Вице-премьер Ермек Кошербаев после побережья Капшагайского водохранилища проверил зоны отдыха на озере Алаколь в области Жетісу, передает NUR.KZ со ссылкой на правительство.

    Как сообщается на официальном информационном ресурсе премьер-министра РК, продолжая рабочие поездки в регионы с целью оценки состояния приоритетных туристических направлений, заместитель премьер-министра РК Ермек Кошербаев ознакомился с текущим состоянием инфраструктуры на побережье озера Алаколь в области Жетысу - одного из пяти ключевых туристических направлений региона. 

    С момента создания области Алакольский район посетило свыше 4,8 млн туристов, из них 1,8 млн - только за прошлый год. 

    В ходе поездки вице-премьер посетил коммунальный пляж, где были зафиксированы типичные и характерные для многих регионов системные вопросы, требующие комплексного решения. Несмотря на наличие базовых условий в большинстве зон отдыха, в открытых и общедоступных пространствах сохраняются вызовы, связанные с санитарной, инженерной и сервисной инфраструктурой.

    "Люди, выбирающие отдых на коммунальных пляжах, должны получать такой же базовый комфорт и безопасность, как и гости частных зон. Это принцип справедливости. Независимо от того, где человек отдыхает - он должен видеть порядок, чистоту и организованную среду", - подчеркнул Ермек Кошербаев.

    Заместитель премьер-министра дал поручения акиму района и профильным службам усилить санитарное оснащение пляжа, закупить дополнительные контейнеры для сбора мусора, продлить линию буйков и определить зоны безопасного захода для маломерных судов. Также поручено проработать возможность установки раздевалок, душевых и элементов благоустройства, в том числе зон активного отдыха.

    Для обеспечения общественной безопасности в районе будет рассмотрен вопрос увеличения численности сотрудников ЧС, задействованных в дежурстве на побережье. 

    Отдельное внимание было уделено вопросам стихийной торговли. Вице-премьер отметил необходимость установки стационарных торговых киосков с подключением к воде и электроснабжению, а также обязательным соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. 

    "Все эти вопросы актуальны не только для Алаколя. Это вызовы характерные для всех регионов, с которыми сталкиваются курортные зоны по всей стране. Мы соберем предложения, проанализируем лучшие практики и уже в Министерстве туризма и спорта проведем отдельное совещание с участием всех ответственных госорганов. Туризм - это не только бизнес, но и качество жизни самих граждан", - отметил Ермек Кошербаев.

    В рамках поездки вице-премьер также посетил железнодорожный вокзал в селе Акши и пообщался с туристами. Отзывы показывают: положительные изменения есть, но проблемы на отдельных участках пляжей все еще мешают качественному отдыху.

    "Мы с семьей отдыхаем на Алаколе впервые. Очень радует порядок - и на вокзале, и на пляже. Но хотелось бы больше раздевалок и душевых, особенно на общих пляжах", - поделилась мнением отдыхающая Галина Чепрына.

    "Все восемь лет ездим в одно и то же место. Сервис, воздух, вода - все нравится. Но хочется, чтобы каждый участок пляжа соответствовал одному стандарту, особенно бесплатные зоны", - добавили туристы из Алматы.

    В текущем году здесь был решен вопрос с электроснабжением: построена высоковольтная линия от Бесколя до Акши протяженностью 56,7 км и новая подстанция. С июня подача электроэнергии осуществляется бесперебойно. Побережье покрыто интернетом, работает 16 базовых станций, проложена оптоволоконная линия связи.

    Работа велась в координации с профильными министерствами. Все вице-министры, входившие в состав рабочей группы, разделились по направлениям ответственности и провели осмотр зон отдыха, по результатам которого доложили вице-премьеру о текущей ситуации и необходимых мерах.

    "Мы не создаем временные решения - мы выстраиваем долгосрочную, устойчивую систему. Туристические зоны Казахстана должны соответствовать ожиданиям людей и задавать стандарты. Не только для туристов, но и для самих казахстанцев. По итогам всех региональных поездок будут приняты системные решения на уровне правительства", - резюмировал Ермек Кошербаев.

    Напомним, в связи с многочисленными обращениями граждан глава государства обратил внимание правительства на низкий уровень готовности популярной туристической зоны вокруг озера Алаколь к приему отдыхающих.

    После критики президента Казахстана в адрес состояния туристической инфраструктуры на побережье озера Алаколь по поручению акима области Абай его заместитель Серик Туленбергенов провел экстренное совещание на берегу озера с участием районного руководства и представителей ответственных государственных органов.

    Также в Национальной палате предпринимателей озвучили основные проблемы популярного курорта.

    А глава правительства Казахстана Олжас Бектенов провел совещание по исполнению поручений президента в сфере туризма.

    Накануне сообщалось, что премьер-министр Ермек Кошербаев начал рабочие выезды в регионы, чтобы оценить состояние приоритетных туристических направлений. Первым объектом стало побережье Капшагайского водохранилища в Қонаеве.

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