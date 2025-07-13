Еще один министр проверил состояние Алаколя после критики Токаева

Министр туризма и спорта Казахстана Ербол Мырзабосынов сообщил об итогах поездки в Алаколь и рассказал, как изменится состояние туристической зоны, передает NUR.KZ.

Министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов посетил курортную зону озера Алаколь в областях Абай и Жетiсу. Сообщается, что осмотр проведен с обеих сторон озера, состоялись встречи с представителями акиматов и бизнеса.

По данным министерства, на отдельных пляжах отсутствуют санитарные узлы, душевые, контейнеры для мусора, буйки и ограждения. Кроме того, зафиксирован недостаточный контроль за водным транспортом, отмечается нехватка спасательных вышек и информационного сопровождения. Кроме того, нарушаются базовые стандарты безопасности.

После визита были даны поручения:

усилить санитарное оснащение пляжной территории;

закупить дополнительные мусорные контейнеры;

продлить линию буйков и четко обозначить зоны безопасного захода для маломерных судов;

проработать возможность установки раздевалок, душевых и дополнительных элементов благоустройства;

организовать зоны активного отдыха и установить навесы (тенты);

увеличить количество спасательных вышек и лестниц для безопасного захода в воду;

обеспечить наличие информационных стендов и карт-схем пляжной зоны.

Напомним, в связи с многочисленными обращениями граждан глава государства обратил внимание правительства на низкий уровень готовности популярной туристической зоны вокруг озера Алаколь к приему отдыхающих.

После критики президента Казахстана в адрес состояния туристической инфраструктуры на побережье озера Алаколь по поручению акима области Абай его заместитель Серик Туленбергенов провел экстренное совещание на берегу озера с участием районного руководства и представителей ответственных государственных органов.

Также в Национальной палате предпринимателей озвучили основные проблемы популярного курорта. А глава правительства Казахстана Олжас Бектенов провел совещание по исполнению поручений президента в сфере туризма.

Накануне вице-премьер Ермек Кошербаев после побережья Капшагайского водохранилища проверил зоны отдыха на озере Алаколь в области Жетісу.

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