Бектенов отправил зампремьера в регионы после критики Токаева

Глава правительства Казахстана Олжас Бектенов провел совещание по исполнению поручений президента в сфере туризма, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Заслушаны доклады заместителя премьер-министра Ермека Кошербаева, министра туризма и спорта Ербола Мырзабосынова о ситуации на побережье озера Алаколь, а также по организации летнего отдыха и условиям, созданных в турзонах страны, включая вопросы туристической инфраструктуры, сервиса и безопасности.

Премьер-министр поручил акимам регионов и министрам усилить работу. Дан ряд поручений.

Для координации работ на местах по оперативному устранению замечаний, обозначенных главой государства, заместитель премьер-министра Ермек Кошербаев направляется в регионы. По итогам будет внесено представление о привлечении виновных должностных лиц к ответственности.

Кроме того, в ходе совещания рассмотрены вопросы развития Алматинского горного кластера.

Данный проект входит в перечень важнейших инвестиционных инициатив. На начальном этапе запланированы инфраструктурные работы, среди которых строительство линий электроснабжения, канализации, газоснабжения и автодорог, а также благоустройство прилегающих территорий и далее в целом создание условий для формирования курорта мирового класса.

Проект также предусматривает развитие летней инфраструктуры, внедрение принципов устойчивого развития, цифрового мониторинга окружающей среды и обеспечение инклюзивности объектов.

Стоит отметить, что ранее Касым-Жомарт Токаев указал на низкий уровень готовности популярной туристической зоны вокруг озера Алаколь к приему отдыхающих.

Правительству поручено в кратчайшие сроки привести туристические направления по всей стране в надлежащее состояние, а также установить и привлечь к ответственности виновных должностных лиц.

А в 2023 году Токаев поднимал вопрос развития туризма в Казахстане. Он отмечал, что в сфере туризма страны необходимо реализовывать прорывные проекты и сетовал на то, что в этой важной отрасли пока нет значимых успехов, и Казахстан отстает от других государств.

Летом прошлого года Токаев провел совещание по развитию туризма, где озвучил все плюсы и минусы сферы, обозначив конкретные задачи перед профильным ведомством и смежными госорганами.

Касым-Жомарт Токаев тогда указал на недостаточное использование имеющегося потенциала в сфере туризма, несмотря на выгодное географическое расположение страны, разнообразие природы, богатое и уникальное историко-культурное наследие.

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