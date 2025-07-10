"Низкий уровень": Токаев раскритиковал готовность туристических зон Казахстана

Касым-Жомарт Токаев указал на низкий уровень готовности популярной туристической зоны вокруг озера Алаколь к приему отдыхающих, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-секретаря президента.

Как рассказал пресс-секретарь Токаева Руслан Желдибай, в связи с многочисленными обращениями граждан глава государства обратил внимание правительства на низкий уровень готовности популярной туристической зоны вокруг озера Алаколь к приему отдыхающих.

"Отмечено отсутствие необходимой туристической инфраструктуры, должного сервиса и безопасности. Правительству поручено в кратчайшие сроки привести туристические направления по всей стране в надлежащее состояние, а также установить и привлечь к ответственности виновных должностных лиц", - сказано в сообщении.

Напомним, в 2023 году Токаев поднимал вопрос развития туризма в Казахстане. Он отмечал, что в сфере туризма страны необходимо реализовывать прорывные проекты и сетовал на то, что в этой важной отрасли пока нет значимых успехов, и Казахстан отстает от других государств.

Летом прошлого года Токаев провел совещание по развитию туризма, где озвучил все плюсы и минусы сферы, обозначив конкретные задачи перед профильным ведомством и смежными госорганами.

Касым-Жомарт Токаев тогда указал на недостаточное использование имеющегося потенциала в сфере туризма, несмотря на выгодное географическое расположение страны, разнообразие природы, богатое и уникальное историко-культурное наследие.

Среди прочих поручений президента прозвучали также - необходимость развития воздушного транспорта, обеспечения туристских зон инженерной инфраструктурой и активного использования современных инструментов популяризации туризма в Казахстане.

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