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    Турецкий университет Гази откроет филиал в Шымкенте

    Опубликовано:

    Студенты в аудитории
    Студенты в аудитории. Иллюстративное фото: Skynesher/Getty Images

    В Южно-Казахстанском педагогическом университете имени Узбекали Жанибекова официально откроется филиал одного из престижных вузов Турции - университета Гази, передает NUR.KZ со ссылкой на Миннауки.

    Как сообщается на официальном сайте Министерства науки и высшего образования РК, в Южно-Казахстанском педагогическом университете имени Узбекали Жанибекова официально откроется филиал одного из престижных вузов Турции - университета Гази.

    Соглашение было заключено в рамках официального визита президента РК Касым-Жомарта Токаева в Турецкую Республику.

    В соответствии с 39-й статьей Закона Турецкой Республики "О высшем образовании" принято официальное решение об открытии филиала университета Гази на базе ЮКПУ имени Узбекали Жанибекова.

    "В настоящее время более 12 тысяч наших студентов обучаются в Турции, а 300 турецких студентов - в высших учебных заведениях Казахстана. Выражаю благодарность президенту и правительству Турции за оказанную поддержку. В Туркестанской области уже много лет успешно функционирует Международный казахско-турецкий университет имени Ахмеда Ясави. В Южно-Казахстанском педагогическом университете будет открыт филиал одного из ведущих учебных заведений Турции - университета Гази", - отметил глава государства в ходе своего визита в Турцию.

    Южно-Казахстанский педагогический университет имени Узбекали Жанибекова был основан в 1937 году и является крупным учебным заведением, готовящим педагогические кадры для южного региона страны.

    Университет Гази, основанный в 1926 году, является одним из ведущих университетов Турции. Он готовит высококвалифицированных специалистов в области образования, науки, медицины и других направлений.

    Напомним, визит Токаева в Турцию начался 28 июля. В аэропорту Эсенбога главу Казахстана лично встретил Реджеп Тайип Эрдоган. В авиагавани главы государств провели краткую беседу, а позже на одной машине выехали из аэропорта в Анкару.

    ТРК президента Казахстана показал, как оформили улицы Анкары к приезду Касым-Жомарта Токаева в столицу Турции. Позже состоялась церемония торжественной встречи президента Касым-Жомарта Токаева.

    Помимо этого, были озвучены подробности проведенных переговоров.

    Вчера также Эрдоган наградил Токаева высшей государственной наградой Турецкой Республики - орденом Devlet Nişanı, и посвятил несколько постов в Instagram визиту Токаева.

    Касаемо филиалов заграничных университетов также напомним, ранее мы писали, что в этом году в Казахстане начнут работу филиалы сразу 10 зарубежных вузов. Увеличится и количество обучающихся студентов из других государств.

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