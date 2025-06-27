Сразу 10 зарубежных вузов откроют филиалы в Казахстане

В текущем году в Казахстане начнут работу филиалы сразу 10 зарубежных вузов, передает NUR.KZ со ссылкой на правительство страны. Увеличится и количество обучающихся студентов из других государств.

По данным правительства, 10 филиалов зарубежных вузов откроют в Казахстане в 2025 году.

"В 2024 году в стране были открыты 11 филиалов зарубежных вузов. В 2025 году запланировано открытие еще 10 филиалов. Количество иностранных студентов достигло 30 тыс. человек.

Также в прошлом году размер стипендии студентов вырос в 2 раза, а количество грантов увеличено на 7%", - сообщили в правительстве.

Ранее министр науки и высшего образования Саясат Нурбек рассказал, какие зарубежные вузы откроют свои филиалы в Казахстане. Он перечислил российский, турецкий, пекинский и ирландский университеты, а также сказал, что ведутся работы по сотрудничеству с университетами KAIST и Woosong в Южной Корее.

Также министр Саясат Нурбек рассказывал, филиалы каких вузов Южной Кореи хотят открыть в Казахстане. Сообщалось и о том, что в Астане откроют филиал китайского вуза, где учился Токаев.

Еще позже министр рассказал, что в Астане откроется кампус De Montfort University Kazakhstan, университета, филиал которого уже 3 года работает в Алматы.