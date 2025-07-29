Казахстанцам напомнили об опасностях онлайн-сервисов по доставке еды
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В Комитете санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения рассказали, на что нужно обратить внимание при заказе еды через интернет, передает NUR.KZ.
На официальном сайте ведомства опубликована памятка для граждан - как не допустить возникновение пищевых отравлений и острых кишечных инфекций при заказе еды через интернет.
Казахстанцам рекомендуют:
- перед заказом найдите на сайте информацию: фирменное наименование, место нахождения (адрес стационарного объекта, где готовится пища) и режим работы;
- не переводите оплату физическим лицам, уточните - получите ли вы чек (с адресом продавца) на электронную почту или на телефон;
- обратите внимание, указано ли название блюд, срок годности и состав на упаковке. А также вес (объем) продукта, его пищевая ценность. На продукции должны быть указаны дата и час изготовления и условия хранения;
- перед употреблением пищевой продукции, оформленной через интернет, проверьте целостность упаковки (контейнеров) и на отсутствие видимой порчи продукции;
- храните пищевые продукты с учетом сроков их годности;
- не приобретайте продукты, кремово-кондитерские изделия, приготовленные в домашних условиях у случайных лиц через "сомнительные" сайты.
"Важно помнить, что при симптомах отравления необходимо обратиться за медицинской помощью к врачу и ни в коем случае не заниматься самолечением", - заключили в ведомстве.
Напомним, в начале июня в Павлодаре произошло массовое отравление после мероприятия в одном из ресторанов города. Позже стало известно, что гости еще одного банкета обратились за медицинской помощью в Павлодаре - мероприятие прошло в том же заведении, деятельность которого приостановили после массового отравления.
Затем сообщалось, что всего в инфекционную больницу Павлодара привезли 42 человека, большую часть из которых госпитализировали. После лабораторных исследований у всех был подтвержден диагноз "сальмонеллез".
До этого в Бурабайском районе Акмолинской области в спортшколе выявили кишечную инфекцию, пострадали 18 детей. По данному факту возбудили уголовное дело.
А в апреле 6 детей и 9 взрослых жителей Астаны обратились в больницу и были госпитализированы после посещения одного из столичных ресторанов. На следующий день стало известно, что по факту массового отравления посетителей началось досудебное расследование, а число пострадавших увеличилось до 20. Позже сообщалось, что кафе закрылось для проверки.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2270160-kazahstancam-napomnili-ob-opasnostyah-onlayn-servisov-po-dostavke-edy/
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