Отравление в столичном кафе: количество заболевших увеличилось

По факту массового отравления посетителей в одном из кафе Астаны начато досудебное расследование, сообщается уже о 20 пострадавших, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДСЭК.

Заместитель руководителя столичного департамента санитарно-эпидемиологического контроля Жанна Пралиева подтвердила информацию, что 16 апреля в Астане был зарегистрирован случай группового заболевания кишечной инфекцией, связанный с употреблением продукции общественного питания в одном из кафе.

"На сегодняшний день количество пострадавших составило 20 человек, из них 11 детей. По данному факту 16 апреля в отношении объекта общественного питания начато расследование.

На лабораторные исследования были отобраны пищевая продукция, смывы внешней среды, обследован персонал. Результаты в работе. Расследование и противоэпидемические мероприятия продолжаются.

Также управлением полиции по факту регистрации групповой заболеваемости начато досудебное расследование", - сообщила Жанна Пралиева.

Отметим, что по информации на Единой платформе интернет-ресурсов госорганов, симптомы пищевых отравлений бывают следующими:

высокая температура от 37 до 40 градусов;

потеря аппетита и слабость;

диарея и тяжесть в животе;

тошнота и рвота.

В тяжелых случаях или при воздействии нейротоксических ядов возникают нарушения зрения, двоение в глазах, нарушения мышечного тонуса, потери сознания, обильное слюноотделение, нарушения работы головного мозга (галлюцинации, бред, кома) или периферической нервной системы (парезы и параличи) и так далее.

Первые симптомы отравления могут возникать в сроки от 1 до 8 часов. Постепенно в следующие 1-2 дня симптомы прогрессируют, и без оказания помощи могут существенно навредить здоровью.

Сегодня мы сообщали, что 6 детей и 9 взрослых жителей Астаны обратились в больницу и были госпитализированы после посещения одного из столичных ресторанов. Состояние всех госпитализированных оценивалось как средней степени тяжести, пациенты находятся под наблюдением и получают необходимое лечение.

В начале прошлого года в Мангистауской области 23 человека обратились в центральную районную больницу после посещения кафе, из них 15 – госпитализировали.

А в апреле прошлого года в одном из ресторанов города провели кыз узату. На мероприятие были приглашены около 200 гостей, многие из них после праздника почувствовали себя плохо.

По факту массового отравления управление полиции Экибастуза начало досудебное расследование по ч.1 ст.304 УК РК "Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов". Тогда персонал ресторана отстранили от работы.

Позже стало известно, что 6 млн тенге потребовали после отравления посетители от ресторана в Экибастузе.