18 детей отравились в спортшколе в Акмолинской области

В спортшколе Бурабайского района выявили кишечную инфекцию, пострадали 18 детей. По данному факту возбуждено уголовное дело, передает NUR.KZ со ссылкой на ДСЭК Акмолинской области.

В пресс-службе Департамента санитарно-эпидемиологического контроля по Акмолинской области сообщили о регистрации 18 случаев бактериальной кишечной инфекции среди детей, находившихся на базе спортивной школы "Жаксы №2" имени Т.А.Уалиева, расположенной в Бурабайском районе.

"Всем заболевшим своевременно оказана необходимая медицинская помощь. Состояние детей на текущий момент оценивается как удовлетворительное", - пояснили в департаменте.

Сообщается, что по данному факту органами внутренних дел возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 304 Уголовного кодекса Республики Казахстан («Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов»).

"В связи с произошедшим Департаментом совместно с районным управлением санитарно-эпидемиологического контроля организованы противоэпидемические и профилактические мероприятия. Проводится эпидемиологическое расследование, а также комплекс проверочных мероприятий в рамках действующего законодательства", - сообщили в ведомстве.

Дополнительная информация о причинах произошедшего, результатах расследования и предпринимаемых мерах будет представлена по завершении следственных мероприятий.

Отметим, санкция ст.304 ч.1 УК РК Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов, повлекшее по неосторожности массовое заболевание, заражение, облучение или отравление людей, наказывается штрафом в размере до 2 тыс. МРП (7,8 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2-х лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет или без такового.

Напомним, в апреле стало известно об очередном массовом отравлении школьников в Мангистауской области. По информации пресс-службы акимата Бейнеу, скорая помощь начала доставлять школьников в приемный покой Бейнеуской центральной районной больницы вечером 1 апреля. Дети жаловались на тошноту, рвоту и слабость.

Ранее осенью 2024 года в одной из школ села Бесшокы Мангистауской области произошло массовое отравление детей. С жалобами обратились их родители. Как рассказал один из местных жителей, учащиеся 1-4 классов первой смены массово отравились в столовой.

А летом прошлого года 16 детей из Астаны отравились пирожными, изготовленными на предприятии в Косшы. При этом разрешительных документов у предприятия не было.