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Массовое отравление в Павлодаре: в больницу попали гости еще одного банкета

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Мужчина лежит в больнице
Больница. Иллюстративное фото: Witthaya Prasongsin/Getty Images

Гости еще одного банкета обратились за медицинской помощью в Павлодаре - мероприятие прошло в том же заведении, деятельность которого приостановили после массового отравления, передает МИА "Казинформ".

По информации издания, ресторан работал без разрешительных документов.

Был осуществлен выезд в ресторан после массового отравления. К 4 часам дня 8 июня в итоге было вынесено постановление о запрете деятельности.

"По предварительным данным, в ресторане отсутствует санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии, ресторан работает без разрешительного документа, в связи с чем было вынесено постановление о запрещении деятельности ресторана. Постановление вынесено 8 июня и до получения ими санитарно-эпидемиологическое заключения о соответствии объекта", - сообщила заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области Гульнара Акылбекова.

В настоящее время проводится проверка: отобраны пробы воды, продуктов, смывов с оборудования и инвентаря для лабораторных исследований.

Также обследован и персонал на дизентерию, сальмонеллез и стафилококк. Известно, что семь сотрудников отстранены от работы.

Тем временем, в инфекционной больнице рассказали, что сегодня к ним обратились еще три человека, они - гости другого банкета.

"Обратились трое пациентов, которые были на мероприятии в том же заведении только 8 июня, тоже со схожими симптомами: рвота и жидкий стул, повышение температуры, боли в животе. Они тоже госпитализированы, состояние средней степени", - рассказала заведующая отделением общей инфекции Павлодарской областной больницы имени Султанова Кымбат Карамолдина.

Ранее сообщалось, что в отделение общей инфекции Павлодарской областной больницы им. Г.Султанова обратились пациенты с клиническим проявлением бактериальной кишечной инфекции после посещения мероприятия одного из заведений в городе.

Всего обратились в больницу 29 человек, из них 15 госпитализировали, 14 направили на амбулаторное лечение.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2253654-massovoe-otravlenie-v-pavlodare-v-bolnicu-popali-gosti-eshche-odnogo-banketa/