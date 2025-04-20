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Массовое отравление в кафе Астаны: заведение закрыли для проверки

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Подруги в кафе
Женщины разговаривают. Иллюстративное фото: Darya Komarova / Getty Images

Столичное кафе, после посещения которого отравились 20 человек, из которых 11 детей, закрылось для проверки. Представитель кафе сообщил, что активно сотрудничает с СЭС, передает NUR.KZ.

Информация о временном закрытии кафе появилась на странице кафе в Instagram.

"Мы приняли решение временно приостановить работу заведения и объявить санитарные дни, чтобы тщательно провести все необходимые проверки и убедиться, что каждый процесс и каждый ингредиент у нас в абсолютном порядке", - сказал в видеообращении представитель заведения.

По его словам, коллектив активно сотрудничает с санитарными органами: сдали все необходимые анализы, пригласили СЭС и независимую экспертизу.

"Мы также продолжаем работать с каждым гостем, кто сообщил о недомогании: компенсируем стоимость заказа и расходы на лечение. Если вы столкнулись с подобной ситуацией - пожалуйста, напишите нам напрямую", - добавил он.

Напомним, 16 апреля 6 детей и 9 взрослых жителей Астаны обратились в больницу и были госпитализированы после посещения одного из столичных ресторанов. Состояние всех госпитализированных оценивалось как средней степени тяжести, пациенты находятся под наблюдением и получают необходимое лечение.

На следующий день, 17 апреля, заместитель руководителя столичного департамента санитарно-эпидемиологического контроля Жанна Пралиева сообщила, что по факту массового отравления посетителей в одном из кафе Астаны начато досудебное расследование, число пострадавших увеличилось до 20.

Отметим, что по информации на Единой платформе интернет-ресурсов госорганов, симптомы пищевых отравлений бывают следующими:

  • высокая температура от 37 до 40 градусов;
  • потеря аппетита и слабость;
  • диарея и тяжесть в животе;
  • тошнота и рвота.

В тяжелых случаях или при воздействии нейротоксических ядов возникают нарушения зрения, двоение в глазах, нарушения мышечного тонуса, потери сознания, обильное слюноотделение, нарушения работы головного мозга (галлюцинации, бред, кома) или периферической нервной системы (парезы и параличи) и так далее.

Первые симптомы отравления могут возникать в сроки от 1 до 8 часов. Постепенно в следующие 1-2 дня симптомы прогрессируют, и без оказания помощи могут существенно навредить здоровью.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2237430-massovoe-otravlenie-v-kafe-astany-zavedenie-zakryli-dlya-proverki/