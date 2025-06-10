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Массовое отравление в Павлодаре: возросло число пострадавших

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Больница
Больница. Иллюстративное фото: Sviatlana Lazarenka / Getty Images

В инфекционную больницу Павлодара были доставлены 42 человека, большую часть из которых госпитализировали, передает NUR.KZ со ссылкой на Kazinform.

Как сообщает агентство со ссылкой на местных медиков, со свадьбы, которая проходила в ресторане 7 июня, всего доставлено 35 пострадавших, 21 из которых госпитализировали.

К отравившимся добавились и гости второго торжества, которое проводилось на следующий день в том же заведении. Оттуда на сегодня, по данным издания, обратились 7 человек. Пятерых из них поместили в отделение, двоих отправили на лечение домой.

"По факту отравления в одном из кафе в городе Павлодар департаментом санитарно-эпидемиологического контроля по Павлодарской области начата проверка, по результатам которой полицией будет принято процессуальное решение. Обстоятельства произошедшего устанавливаются", - сообщили в ДП Павлодарской области.

Ранее сообщалось, что в отделение общей инфекции Павлодарской областной больницы им. Г.Султанова обратились пациенты с клиническим проявлением бактериальной кишечной инфекции после посещения мероприятия одного из заведений в городе.

Всего обратились в больницу 29 человек, из них 15 госпитализировали, 14 направили на амбулаторное лечение.

Накануне стало известно, что гости еще одного банкета обратились за медицинской помощью в Павлодаре - мероприятие прошло в том же заведении, деятельность которого приостановили после массового отравления.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2254059-massovoe-otravlenie-v-pavlodare-vozroslo-chislo-postradavshih/