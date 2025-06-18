Сальмонеллез выявили у отравившихся в ресторане Павлодара

Стал известен диагноз, который врачи поставили госпитализированным после свадьбы и другого торжественного мероприятия в Павлодаре, передает NUR.KZ со ссылкой на управление здравоохранения региона.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в инфекционное отделение были госпитализированы пациенты с предварительным диагнозом "бактериальная кишечная инфекция неуточненная". После лабораторных исследований у всех был подтвержден диагноз "сальмонеллез".

На лечении находились как дети, так и взрослые. Были госпитализированы трое детей, средняя продолжительность их лечения составила 7 дней. Также в больницу попали 35 взрослых. Их средняя продолжительность госпитализации - 5 дней.

"Все пациенты получали лечение в полном объеме, были выписаны с улучшением состояния. При выписке даны необходимые медицинские рекомендации", - отметили в Управлении здравоохранения Павлодарской области.

Напомним, в отделение общей инфекции Павлодарской областной больницы им. Г.Султанова обратились пациенты с клиническим проявлением бактериальной кишечной инфекции после посещения мероприятия одного из заведений в городе.

Всего обратились в больницу 29 человек, из них 15 госпитализировали, 14 направили на амбулаторное лечение.

Также стало известно, что гости еще одного банкета обратились за медицинской помощью в Павлодаре - мероприятие прошло в том же заведении, деятельность которого приостановили после массового отравления.

Всего в инфекционную больницу Павлодара привезли 42 человека, большую часть из которых госпитализировали. По факту отравления департамент санитарно-эпидемиологического контроля начал проверку, по результатам которой полицией будет принято процессуальное решение.