Массовое отравление произошло в одном из ресторанов Павлодара

В Павлодаре произошло массовое отравление после мероприятия в одном из ресторанов города, передает NUR.KZ со ссылкой на управление здравоохранения региона.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в отделение общей инфекции Павлодарской областной больницы им. Г.Султанова обратились пациенты с клиническим проявлением бактериальной кишечной инфекции после посещения мероприятия одного из заведений в городе.

Всего обратились в больницу 29 человек, из них 15 госпитализировали, 14 направили на амбулаторное лечение.

"На сегодняшний день состояние госпитализированных оценивается как средней степени за счет интоксикации, диареи, гипертермического синдрома. Лечение получают в полном объеме. Амбулаторно направленным даны рекомендации", - рассказали в управлении здравоохранения региона.

Ранее стало известно, что в Бурабайском районе Акмолинской области в спортшколе выявили кишечную инфекцию, пострадали 18 детей. По данному факту возбудили уголовное дело. Проводится эпидемиологическое расследование, а также комплекс проверочных мероприятий.

В апреле 6 детей и 9 взрослых жителей Астаны обратились в больницу и были госпитализированы после посещения одного из столичных ресторанов.

На следующий день стало известно, что по факту массового отравления посетителей началось досудебное расследование, а число пострадавших увеличилось до 20. Позже сообщалось, что кафе закрылось для проверки.