15 человек госпитализировали после похода в ресторан в Астане

6 детей и 9 взрослых жителей Астаны обратились в больницу и были госпитализированы после посещения одного из столичных ресторанов, передает NUR.KZ со ссылкой на управление здравоохранения города.

"По отравлению в ресторане в отделение многопрофильной городской детской больницы №3 в Астане обратились 6 пациентов с клиническими признаками острой кишечной инфекции (ОКИ). На сегодняшний день состояние всех госпитализированных оценивается как средней степени тяжести. Пациенты находятся под наблюдением, получают необходимое лечение", - сообщили в пресс-службе ведомства.

С аналогичными признаками в больницу попали и взрослые. Так, в приемный покой городского инфекционного центра Астаны обратились 10 пациентов с острым гастроэнтеритом.

"9 пациентов были госпитализированы для проведения необходимого обследования и оказания медицинской помощи. 1 пациент отказался от госпитализации и был отпущен с соответствующими рекомендациями по амбулаторному лечению", - отмечается в сообщении.

Состояние всех госпитализированных оценивается как средней степени тяжести, пациенты находятся под наблюдением и получают необходимое лечение.

Отметим, что по информации на Единой платформе интернет-ресурсов госорганов, симптомы пищевых отравлений бывают следующими:

высокая температура от 37 до 40 градусов;

потеря аппетита и слабость;

диарея и тяжесть в животе;

тошнота и рвота.

В тяжелых случаях или при воздействии нейротоксических ядов возникают нарушения зрения, двоение в глазах, нарушения мышечного тонуса, потери сознания, обильное слюноотделение, нарушения работы головного мозга (галлюцинации, бред, кома) или периферической нервной системы (парезы и параличи) и так далее.

Первые симптомы отравления могут возникать в сроки от 1 до 8 часов. Постепенно в следующие 1-2 дня симптомы прогрессируют, и без оказания помощи могут существенно навредить здоровью.

В начале прошлого года мы писали, что в Мангистауской области 23 человека обратились в центральную районную больницу после посещения кафе, из них 15 – госпитализировали.

А в апреле прошлого года в одном из ресторанов города провели кыз узату. На мероприятие были приглашены около 200 гостей, многие из них после праздника почувствовали себя плохо.

По факту массового отравления управление полиции Экибастуза начало досудебное расследование по ч.1 ст.304 УК РК "Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов". Тогда персонал ресторана отстранили от работы.

Позже стало известно, что 6 млн тенге потребовали после отравления посетители от ресторана в Экибастузе.