Дополнительная полоса появится на Коргалжынском шоссе в Астане
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В Астане проводятся работы по устройству дополнительной полосы проезжей части, путем демонтажа разделительного островка по оси дороги Коргалжынского шоссе, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.
Как сообщается в Telegram-канале акимата Астаны, в столице запланированы работы по устройству дополнительной полосы проезжей части, путем демонтажа разделительного островка по оси дороги Коргалжынского шоссе.
Вместе с тем такие же работы будут проводиться по Коргалжынскому шоссе на пересечении с улицей Е 430.
В связи с этим, с 29 июля по 20 августа будет ограничено движение на подходах к перекресткам Коргалжынское шоссе/Айтматова и Коргалжынское шоссе/Айтматова/Е 430 с обоих сторон.
"Просим водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств, будут установлены временные дорожные знаки и указатели.
Просим с пониманием отнестись к данным изменениям и заранее учитывать их при планировании передвижений по городу", - обращается ведомство к жителям и гостям города.
Добавим, также в Астане с 28 по 31 июля полностью перекрыто движение на дороге в центральном парке.
Еще до 5 августа частично перекрыто движение по улице И. Панфилова на участке от проспекта Тауелсиздик до тупика.
До 6 августа будет перекрыт участок улицы С. Сейфуллина - на участке от улицы Бейбитшилик до проспекта Республики.
Также в столице в связи с работами по проспекту Улы Дала, на участке от улицы Ч. Айтматова до улицы Толе би частично перекрыто движение по 7 августа.
Кроме того, на месяц перекрыли одну сторону проспекта Улы Дала в Астане - до 16 августа.
Ранее сообщалось, что до 1 сентября текущего года будет полностью ограничен проезд от улицы А. Бокейхана до городской поликлиники №9, в связи с капитальным строительством улицы с сетями. Заезд к поликлинике будет осуществляться со стороны проспекта Мәңгілік Ел.
Отметим, сейчас в столице проводятся строительные и ремонтные работы сразу по ряду улиц. Актуальную информацию том, какие участки дорог в городе временно закрывают, можно прочитать здесь.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2270133-dopolnitelnaya-polosa-poyavitsya-na-kurgalzhynskom-shosse-v-astane/
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