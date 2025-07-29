Дополнительная полоса появится на Коргалжынском шоссе в Астане

В Астане проводятся работы по устройству дополнительной полосы проезжей части, путем демонтажа разделительного островка по оси дороги Коргалжынского шоссе, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

Как сообщается в Telegram-канале акимата Астаны, в столице запланированы работы по устройству дополнительной полосы проезжей части, путем демонтажа разделительного островка по оси дороги Коргалжынского шоссе.

Вместе с тем такие же работы будут проводиться по Коргалжынскому шоссе на пересечении с улицей Е 430.

В связи с этим, с 29 июля по 20 августа будет ограничено движение на подходах к перекресткам Коргалжынское шоссе/Айтматова и Коргалжынское шоссе/Айтматова/Е 430 с обоих сторон.

Дорожные работы. Фото: акимат Астаны

"Просим водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств, будут установлены временные дорожные знаки и указатели.

Просим с пониманием отнестись к данным изменениям и заранее учитывать их при планировании передвижений по городу", - обращается ведомство к жителям и гостям города.

Добавим, также в Астане с 28 по 31 июля полностью перекрыто движение на дороге в центральном парке.

Еще до 5 августа частично перекрыто движение по улице И. Панфилова на участке от проспекта Тауелсиздик до тупика.

До 6 августа будет перекрыт участок улицы С. Сейфуллина - на участке от улицы Бейбитшилик до проспекта Республики.

Также в столице в связи с работами по проспекту Улы Дала, на участке от улицы Ч. Айтматова до улицы Толе би частично перекрыто движение по 7 августа.

Кроме того, на месяц перекрыли одну сторону проспекта Улы Дала в Астане - до 16 августа.

Ранее сообщалось, что до 1 сентября текущего года будет полностью ограничен проезд от улицы А. Бокейхана до городской поликлиники №9, в связи с капитальным строительством улицы с сетями. Заезд к поликлинике будет осуществляться со стороны проспекта Мәңгілік Ел.

Отметим, сейчас в столице проводятся строительные и ремонтные работы сразу по ряду улиц. Актуальную информацию том, какие участки дорог в городе временно закрывают, можно прочитать здесь.

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