Астанчан предупредили об ограничении движения на двух участках города

В Астане в связи с ремонтными и строительными ремонтами вводятся ограничения на движение транспорта на двух участках: по улице Амман и в районе поликлиники №9, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

По информации Управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны по улице Амман на участке от улицы Ж. Ташенова до улицы Шарль де Голя начинаются работы по среднему ремонту.

"В связи с этим, с 29 июня по 4 июля текущего года будет частично перекрыто движение на данном участке. При этом движение автотранспортных средств будет организовано поэтапно в обоих направлениях по одной из сторон", - говорится в сообщении.

Участок ограничения движения. Фото: акимат Астаны

Также сообщается, что движение транспорта будет ограничено еще на одном участке столицы в рамках реализации проекта "Строительства улиц в районе пересечения проспекта Мәңгілік Ел и улицы Сыганак".

"С 30 июня по 1 сентября текущего года будет полностью ограничен проезд от улицы А. Бокейхана до городской поликлиники №9, в связи с капитальным строительством улицы с сетями. Заезд к поликлинике будет осуществляться со стороны проспекта Мәңгілік Ел", - сообщили в акимате.

Водителей и пешеходов просят заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств, будут установлены временные дорожные знаки и указатели.

Участок ограничения движения. Фото: акимат Астаны

Отметим, сейчас в столице проводятся строительные и ремонтные работы сразу по ряду улиц. Актуальную информацию том, какие участки дорог в городе временно закрывают, можно прочитать здесь.