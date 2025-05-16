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Какие дороги закрыты на ремонт в Астане (фото)

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Дорожный знак
Дорожный знак. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В столице проводятся строительные и ремонтные работы по ряду улиц. В связи с этим некоторые участки дорог в городе временно закрывают, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

В столичном Управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры назвали участки улиц, на которых ограничили движение на 16 мая.

Улицы, перекрытые полностью

  • с 20 апреля по 20 августа - ул. К. Кайсенова на участке ул. Бухар Жырау до пр. Тауелсиздик (альтернативное движение имеется по внутриквартальным проездам);
Дорожные работы в Астане
Дорожные работы. Фото: акимат Астаны
  • с 9 апреля по 30 августа - ул. Куйши Дина от школы Мирас до пр. М. Жумабаева;
Дорожные работы в Астане
Дорожные работы. Фото: акимат Астаны
  • с 29 апреля по 30 августа - улица Ж. Молдагалиева от ул. Е-41 до ул. Е-32 (при этом движение организовано по альтернативным улицам и внутриквартальным проездам).
Дорожные работы в Астане
Дорожные работы. Фото: акимат Астаны

Улицы, перекрытые частично

  • с 11 по 17 мая закрыта ул. Ч. Айтматова от ул. Ж. Молдагалиева до пр. Улы Дала (при этом движение для автотранспортных средств обеспечено по одной из сторон в обоих направлениях);
Дорожные работы в Астане
Дорожные работы. Фото: акимат Астаны
  • с 10 по 20 мая закрыт мост Аркар (М1) (при этом движение для автотранспортных средств обеспечено по одной из сторон в обоих направлениях);
Дорожные работы в Астане
Дорожные работы. Фото: акимат Астаны
  • с 9 по 17 мая закрыт пр. М. Жумабаева от пр. Б. Момышулы до ул. Балкантау (при этом движение для автотранспортных средств обеспечено по одной из сторон в обоих направлениях);
Дорожные работы в Астане
Дорожные работы. Фото: акимат Астаны
  • с 1 мая по 1 августа закрыта транспортная развязка на пересечении улиц Ш. Бейсековой и пр. Н. Тлендиева (при этом движение организовано по временной дороге путем смещения 6 полос в обоих направлениях);
Дорожные работы в Астане
Дорожные работы. Фото: акимат Астаны
  • с 14 по 17 мая закрыт пр. Улы Дала от пр. Кабанбай батыра до пр. Мангилик Ел (при этом движение для автотранспортных средств обеспечено по одной из сторон в обоих направлениях);
Дорожные работы в Астане
Дорожные работы. Фото: акимат Астаны
  • с 14 по 22 мая закрыта ул. Домалак ана от шоссе Коргалжын до ул. К. Мухамедханова (при этом движение для автотранспортных средств обеспечено по одной из сторон в обоих направлениях);
Дорожные работы в Астане
Дорожные работы. Фото: акимат Астаны
  • с 15 по 20 мая закрыт пр. Тауелсиздик от ул. Кажымукана до ул. Куйши Дина (при этом движение для автотранспортных средств обеспечено по одной из сторон в обоих направлениях);
Дорожные работы в Астане
Дорожные работы. Фото: акимат Астаны
  • с 12 по 17 мая закрыта ул. Фахд бен Абдул Азиз от ул. К. Байсеитовой до ул. Ш. Бейсековой, при этом движение для автотранспортных средств обеспечено по одной из сторон в обоих направлениях).
Дорожные работы в Астане
Дорожные работы. Фото: акимат Астаны

Для желающих выехать за город добавим, недавно казахстанцев предупредили о нововведении на трассе Астана - Щучинск.

Также сообщалось, что в связи с участившимися фактами ДТП, особенно на трассах, по примеру стран ОЭСР и США в Казахстане на аварийных участках применяется новый метод обеспечения безопасности - сужение дорог.

Позже стало известно, какие дороги сузят в Акмолинской области.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2245683-kakie-dorogi-zakryty-na-remont-v-astane-foto/