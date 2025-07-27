Движение по еще одной улице частично перекрыли в Астане

В Астане по 5 августа частично перекрыто движение по ул. И. Панфилова на участке от пр. Тауелсиздик до тупика, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

Как сообщается на официальном сайте акимата Астаны, Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры проводит работы по среднему ремонту дорожного покрытия по ул. И. Панфилова на участке от пр. Тауелсиздик до тупика.

В связи с этим с 25 июля по 5 августа текущего года будет частично перекрыто движение на данном участке. При этом движение автотранспортных средств будет организовано по одной из сторон в обоих направлениях.

Дорожные работы. Фото: акимат Астаны

"Жителей и гостей столицы просим заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города. Приносим свои извинения за временные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению дорожно-строительных работ", - обращается ведомство к жителям и гостям столицы.

Добавим, также в Астане в связи с работами по проспекту Улы Дала, на участке от улицы Ч. Айтматова до улицы Толе би частично перекрыто движение с 26 июля по 7 августа.

Еще по 6 августа будет перекрыт участок улицы С. Сейфуллина - на участке от улицы Бейбитшилик до проспекта Республики.

Еще стало известно, что в Астане на парковочной зоне перед входом в центральный парк вдоль проспекта Туран пройдет ремонт дорожного покрытия. Поэтому участок временно закрыли.

Напомним, также в столице по 27 июля частично перекрыто движение по улице Ч. Айтматова на участке от улицы Сыганак до улицы Ж. Молдагалиева. Там ведутся работы по среднему ремонту дорожного полотна

Ранее сообщалось, что до 1 сентября текущего года будет полностью ограничен проезд от улицы А. Бокейхана до городской поликлиники №9, в связи с капитальным строительством улицы с сетями. Заезд к поликлинике будет осуществляться со стороны проспекта Мәңгілік Ел.

Кроме того, на месяц перекрыли одну сторону проспекта Улы Дала в Астане - до 16 августа.

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