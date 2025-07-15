На месяц перекроют одну сторону проспекта Улы Дала в Астане

В Астане с 16 июля частично перекроют движение на пересечении проспекта Улы Дала и улицы Толе би. Ограничения будут действовать на протяжении месяца, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

Как сообщили в Управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны, на пересечении проспекта Улы Дала и улицы Толе би будут проводить работы по врезке инженерных сетей водопровода, ливневой и бытовой канализации в рамках проекта "Строительство улицы Е-51 от улицы Р. Баглановой до проспекта Улы Дала".

"В связи с этим с 16 июля по 16 августа текущего года будет частично перекрыто движение на данном участке. При этом движение автотранспортных средств будет организовано поэтапно в обоих направлениях по одной из сторон", - говорится в сообщении.

Жителей и гостей столицы просят с пониманием отнестись к проведению дорожно-строительных работ и заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города и

Ранее сообщалось, что до 1 сентября текущего года будет полностью ограничен проезд от улицы А. Бокейхана до городской поликлиники №9, в связи с капитальным строительством улицы с сетями. Заезд к поликлинике будет осуществляться со стороны проспекта Мәңгілік Ел.

Мы также писали, что в Астане из-за строительства LRT будет ограничено движение по Южной объездной дороге - в районе транспортной развязки с проспектом Кабанбай батыра.

Отметим, сейчас в столице проводятся строительные и ремонтные работы сразу по ряду улиц. Актуальную информацию том, какие участки дорог в городе временно закрывают, можно прочитать здесь.

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