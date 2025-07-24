Участок улицы Сейфуллина временно закроют в Астане

В Астане с 26 июля по 6 августа будет перекрыт участок улицы С. Сейфуллина - на участке от улицы Бейбитшилик до проспекта Республики, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

"Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны сообщает о проведении работ по среднему ремонту дорожного покрытия по ул. С. Сейфуллина на участке от ул. Бейбитшилик до пр. Республики.

В связи с этим с 26 июля по 6 августа будет частично перекрыто движение на данном участке. При этом движение автотранспортных средств будет организовано в одном направлении сначала в сторону пр. Республики, затем в сторону ул. Бейбитшилик", - говорится в сообщении.

Жителей и гостей столицы местные власти просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.

Схема перекрытого участка дороги представлена ниже.

Сегодня также стало известно, что в Астане на парковочной зоне перед входом в центральный парк вдоль проспекта Туран пройдет ремонт дорожного покрытия. Поэтому участок временно закрыли.

Напомним, также в столице по 27 июля будет частично перекрыто движение по улице Ч. Айтматова на участке от улицы Сыганак до улицы Ж. Молдагалиева. Там ведутся работы по среднему ремонту дорожного полотна

Еще по 25 июля перекрыто движение по ул. Сыганак на участке: от проспекта Кабанбай батыра до Қазақ радиосы, от Қазақ радиосы до улицы Сауран.

Ранее сообщалось, что до 1 сентября текущего года будет полностью ограничен проезд от улицы А. Бокейхана до городской поликлиники №9, в связи с капитальным строительством улицы с сетями. Заезд к поликлинике будет осуществляться со стороны проспекта Мәңгілік Ел.

Кроме того, на месяц перекрыли одну сторону проспекта Улы Дала в Астане - до 16 августа.

Отметим, сейчас в столице проводятся строительные и ремонтные работы сразу по ряду улиц. Актуальную информацию том, какие участки дорог в городе временно закрывают, можно прочитать здесь.

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