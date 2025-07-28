До конца июля временно перекроют дорогу в популярном месте отдыха в Астане

В Астане дорогу внутри центрального парка временно перекроют в связи с работами по устройству верхнего слоя дорожного полотна, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

В Telegram-канале Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны уведомляет жителей и гостей города, что с 28 по 31 июля будет полностью перекрыто движение на дороге в центральном парке.

"Просим водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели", - говорится в сообщении.

Напомним, в Астане до 5 августа частично перекрыто движение по улице И. Панфилова на участке от проспекта Тауелсиздик до тупика.

Еще по 6 августа будет перекрыт участок улицы С. Сейфуллина - на участке от улицы Бейбитшилик до проспекта Республики.

Также в столице в связи с работами по проспекту Улы Дала, на участке от улицы Ч. Айтматова до улицы Толе би частично перекрыто движение по 7 августа.

Кроме того, на месяц перекрыли одну сторону проспекта Улы Дала в Астане - до 16 августа.

Ранее сообщалось, что до 1 сентября текущего года будет полностью ограничен проезд от улицы А. Бокейхана до городской поликлиники №9, в связи с капитальным строительством улицы с сетями. Заезд к поликлинике будет осуществляться со стороны проспекта Мәңгілік Ел.

Отметим, сейчас в столице проводятся строительные и ремонтные работы сразу по ряду улиц. Актуальную информацию том, какие участки дорог в городе временно закрывают, можно прочитать здесь.

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