Движение по участку проспекта Улы Дала временно ограничат в Астане

В Астане в связи с работами по проспекту Улы Дала, на участке от улицы Ч. Айтматова до улицы Толе би, будет частично перекрыто движение с 26 июля по 7 августа, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

Как сообщается в Telegram-канале акимата Астаны, ГУ "Управление энергетики города Астаны" планирует проведение работ по проспекту Улы Дала, на участке от улицы Ч. Айтматова до улицы Толе би.

В связи с этим с 26 июля по 7 августа текущего года будет частично перекрыто движение на данном участке. При этом движение автотранспортных средств будет осуществляться в обоих направлениях на выделенном участке.

Дорожные работы. Фото: акимат Астаны

"Жителей и гостей столицы просим заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.

Приносим свои извинения за временные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению строительно-монтажных работ", - обращается ведомство к жителям и гостям города.

Добавим, также в Астане с 26 июля по 6 августа будет перекрыт участок улицы С. Сейфуллина - на участке от улицы Бейбитшилик до проспекта Республики.

Еще стало известно, что в Астане на парковочной зоне перед входом в центральный парк вдоль проспекта Туран пройдет ремонт дорожного покрытия. Поэтому участок временно закрыли.

Напомним, также в столице по 27 июля будет частично перекрыто движение по улице Ч. Айтматова на участке от улицы Сыганак до улицы Ж. Молдагалиева. Там ведутся работы по среднему ремонту дорожного полотна

Ранее сообщалось, что до 1 сентября текущего года будет полностью ограничен проезд от улицы А. Бокейхана до городской поликлиники №9, в связи с капитальным строительством улицы с сетями. Заезд к поликлинике будет осуществляться со стороны проспекта Мәңгілік Ел.

Кроме того, на месяц перекрыли одну сторону проспекта Улы Дала в Астане - до 16 августа.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.