Строительство депо LRT: в Астане заявили о готовности объекта на 50 процентов (видео)

В компании City Transportation Systems рассказали о ходе строительства депо LRT в Астане. По данным ТОО, объект готов на 50%, передает NUR.KZ.

По данным CTS, сейчас в Астане строят здания и сооружения комплексного центра депо LRT.

"Депо - ключевое звено транспортной инфраструктуры, обеспечивающее надежную эксплуатацию, техническое обслуживание и хранение подвижного состава. На сегодняшний день готовность объекта составляет 50%.

Комплексный центр включает в себя несколько основных объектов, таких как, центр управления, эксплуатационное депо, ремонтное депо, депо для локомотива. Создание комплексного центра депо позволит централизованно управлять всеми процессами, связанными с эксплуатацией, ремонтом и обслуживанием техники LRT", - сказано в сообщении.

На данный момент, как утверждают в CTS, завершены основные железобетонные и металлоконструкционные работы в эксплуатационном и локомотивном депо, а также ведется монтаж внутренних перегородок.

Отмечается, что ввод в эксплуатацию комплексного центра обеспечит круглосуточный контроль за движением поездов и состоянием всей инфраструктуры LRT, необходимой для стабильной работы всех 18 станций и всей линии в целом.

Строительство LRT в Астане

Напомним, в конце мая из города Таньшань в Астану отгрузили первые два состава LRT. До конца года из Китая в столицу должны привезти еще 17 единиц. В первых числах июня в Астану прибыли первые 60-метровые подвижные составы LRT с автоматизированным управлением - видео появились в Сети.

Позже на станции в районе Абу Даби Плаза провели работы по установке второго состава LRT, состоящего из двух вагонов. Также сообщалось, что тестовое испытание LRT планируется начать уже в сентябре этого года. Продлится оно примерно полгода, в это время транспорт не будет перевозить пассажиров.

В прошлом месяце неизвестные разрисовали новые вагоны LRT. По данному факту возбудили уголовное дело. Потом мы писали, что разрисованные вагоны очистили с помощью специальных средств - поверхность не повреждена.

Кроме того, ранее депутат показал, как вагоны выглядят изнутри.

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