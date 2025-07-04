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    Видео вагонов LRT изнутри показал депутат

    Опубликовано:

    Вагон LRT изнутри
    Вагон LRT. Фото: пресс-служба CTS

    Вчера, 3 июля, группа депутатов посетила стройплощадку столичного LRT. Самат Нуртаза опубликовал видео, как вагоны выглядят изнутри, передает NUR.KZ.

    Депутат Самат Нуртаза на своей странице в Facebook рассказал, что они осмотрели вагоны изнутри. По его словам, интерьер выполнен в национальном стиле: на стенах и сиденьях использованы казахские орнаменты и спокойные теплые цвета. Сидения не жесткие, а с мягкой обивкой.

    Также в депо уже строится автоматизированная мойка: ежедневно все 76 вагонов будут очищаться без участия человека и выходить на линию в чистом виде.

    "По маршруту будут курсировать 19 составов, каждый из которых состоит из четырех соединенных вагонов. Интервал между поездами в будущем составит от 2 до 4 минут", - пишет депутат.

    Самат Нуртаза сообщил, что проект LRT в Астане оценивается в 1 млрд 880 млн долларов. Всего планируется 18 станций, расстояние между ними будет разное - от 400 метров до 2 км.

    "Рабочее время LRT планируется с 06:00 до 23:00. Изначально поезда предполагалось запускать круглосуточно, однако жители домов вдоль трассы высказались против ночного шума, поэтому график был ограничен", - дополнил Нуртаза.

    По словам депутата, стоимость проезда ориентировочно составит 200 тенге, но окончательное решение по тарифу пока не принято.

    Напомним, в конце мая из города Таньшань в Астану отгрузили первые два состава LRT. До конца года из Китая в столицу должны привезти еще 17 единиц.

    В первых числах июня в Астану прибыли первые 60-метровые подвижные составы LRT с автоматизированным управлением - видео появились в Сети.

    Позже на станции в районе Абу Даби Плаза провели работы по установке второго состава LRT, состоящего из двух вагонов.

    Также сообщалось, что тестовое испытание LRT планируется начать уже в сентябре этого года. Продлится оно примерно полгода, в это время транспорт не будет перевозить пассажиров.

    А недавно неизвестные разрисовали новые вагоны LRT. По данному факту возбудили уголовное дело. Потом мы писали, что разрисованные вагоны очистили с помощью специальных средств - поверхность не повреждена.

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