Вагоны LRT разрисовали вандалы в Астане (фото)

В Астане неизвестные разрисовали новые вагоны LRT, которые планируется запустить осенью этого года. В компании CTS прокомментировали инцидент, передает NUR.KZ.

О произошедшем сообщил Telegram-канал "Астана - Что? Где? Когда?", он же опубликовал фотографии разрисованных вагонов.

В компании City Transportation Systems корреспонденту NUR.KZ подтвердили, что вандалы нанесли граффити на внешнюю поверхность вагонов.

"Информация передана в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело по данному факту.

Вместе с этим, необходимо отметить, что вагоны покрыты специальным защитным слоем, который не дает краске проникнуть в поры основного лакокрасочного слоя", - сообщили в компании.

Отмечается, что уже начаты работы по удалению надписей.

Напомним, в конце мая из города Таньшань в Астану отгрузили первые два состава LRT. До конца года из Китая в столицу должны привезти еще 17 единиц.

А в начале месяца сообщалось, что в Астану прибыли первые 60-метровые подвижные составы LRT с автоматизированным управлением - видео появились в Сети.

В середине месяца первые два вагона установили на станции рядом с ТРЦ "Абу Даби Плаза".

К слову, тестовое испытание LRT планируется начать уже в сентябре этого года. Продлится оно примерно полгода, в это время транспорт не будет перевозить пассажиров.