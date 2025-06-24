Вагоны LRT разрисовали вандалы в Астане (фото)
Опубликовано:
В Астане неизвестные разрисовали новые вагоны LRT, которые планируется запустить осенью этого года. В компании CTS прокомментировали инцидент, передает NUR.KZ.
О произошедшем сообщил Telegram-канал "Астана - Что? Где? Когда?", он же опубликовал фотографии разрисованных вагонов.
В компании City Transportation Systems корреспонденту NUR.KZ подтвердили, что вандалы нанесли граффити на внешнюю поверхность вагонов.
"Информация передана в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело по данному факту.
Вместе с этим, необходимо отметить, что вагоны покрыты специальным защитным слоем, который не дает краске проникнуть в поры основного лакокрасочного слоя", - сообщили в компании.
Отмечается, что уже начаты работы по удалению надписей.
Напомним, в конце мая из города Таньшань в Астану отгрузили первые два состава LRT. До конца года из Китая в столицу должны привезти еще 17 единиц.
А в начале месяца сообщалось, что в Астану прибыли первые 60-метровые подвижные составы LRT с автоматизированным управлением - видео появились в Сети.
В середине месяца первые два вагона установили на станции рядом с ТРЦ "Абу Даби Плаза".
К слову, тестовое испытание LRT планируется начать уже в сентябре этого года. Продлится оно примерно полгода, в это время транспорт не будет перевозить пассажиров.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2259045-vagony-lrt-razrisovali-vandaly-v-astane-foto/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах