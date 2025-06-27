Что стало с вагонами LRT, которые разрисовали вандалы в Астане

Разрисованные ранее новые вагоны LRT в Астане очистили с помощью специальных средств - поверхность не повреждена, передает NUR.KZ со ссылкой на CTS.

Как сообщили в пресс-службе CTS, граффити на вагонах LRT удалено с помощью специальных средств.

"Предотвращение таких инцидентов было предусмотрено еще на стадии проектирования вагонов: окраска выполнена с применением стойких защитных материалов. Поверхность очищена без повреждений, изначальный внешний вид подвижного состава сохранен", - подчеркнули в компании.

Напомним, ранее в Астане неизвестные разрисовали новые вагоны LRT, которые планируется запустить осенью этого года. В компании CTS сообщили, что информация передана в правоохранительные органы - возбуждено уголовное дело.

Добавим, в конце мая из города Таньшань в Астану отгрузили первые два состава LRT. До конца года из Китая в столицу должны привезти еще 17 единиц.

А в начале месяца сообщалось, что в Астану прибыли первые 60-метровые подвижные составы LRT с автоматизированным управлением - видео появились в Сети.

В середине месяца первые два вагона установили на станции рядом с ТРЦ "Абу Даби Плаза".

К слову, тестовое испытание LRT планируется начать уже в сентябре этого года. Продлится оно примерно полгода, в это время транспорт не будет перевозить пассажиров.