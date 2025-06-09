Видео с прибывшими в Астану вагонами LRT появилось в Сети

Сегодня, 9 июня, в Астану прибыли первые 60-метровые подвижные составы LRT с автоматизированным управлением, передает NUR.KZ со ссылкой на CTS.

Как сообщается в Instagram-аккаунте CTS, в столицу прибыли первые подвижные составы легкорельсового транспорта. Два состава доставлены на специально оборудованных автотралах. Каждый из них состоит из четырех вагонов.

Вагоны произведены в городе Таншань (Китай). Доставка автотранспортом осуществлялась по маршруту протяженностью более 5 300 км, проходящему по территории Китая и Казахстана. Весь путь занял 10 суток. Погрузка секций на платформы автотралов производилась с помощью кранов прямо на заводе-изготовителе. На всем протяжении маршрута обеспечивались строгие меры фиксации и безопасности груза.

60-метровые подвижные составы оснащены программно-аппаратным комплексом с уровнем автоматизации GOA 4, который обеспечивает: автоматическое открытие и закрытие дверей, остановку и ускорение, заезд и выезд из депо, мониторинг состояния составов, контроль за расстоянием между поездами.

Составы полностью автоматизированы, управление является беспилотным с постоянным мониторингом операторов.

В производстве данных составов применяются современные, легкие и прочные материалы для обеспечения комфортных динамических характеристик и акустического комфорта пассажиров.

Общие технические параметры подвижных составов:

Длина 59,97 м, ширина 2,8 м, высота 3,8 м.

Тип питания: третий рельс 750 В.

Вместимость: более 600 пасс.

Максимальная скорость: 80 км/ч.

Средняя эксплуатационная скорость: 39,5 км/ч.

Вес: 94 т. (без пассажиров)

Закупка и транспортировка вагонов осуществляется в рамках EPC-контракта, при этом отдельное бюджетное финансирование не предусматривалось, отмечается в публикации.

Добавим, в Telegram-канале Astanovka98 появилось видео прибывших вагонов.

Напомним, мы писали о том, что в конце мая из города Таньшань в Астану отгрузили первые два состава LRT. До конца года из Китая в столицу должны привезти еще 17 единиц.

До этого в феврале сообщалось о ходе производства вагонов и о том, как они будут выглядеть.

Также напомним, что возведение опор LRT в Астане полностью завершили в сентябре прошлого года. Всего их предусматривалось 799.

В начале декабря 2024 года в Астане была завершена укладка первых 500 метров рельсов на опытном участке LRT.

Кроме того, в конце прошлого года в столице приступили к строительству депо LRT - оно будет располагаться в районе международного аэропорта.

2 мая этого года в компании City Transportation Systems сообщили о завершении 25% работ по устройству верхнего строения пути линии LRT в Астане.

Также сообщалось, что в сентябре в Астане планируют начать тестовое испытание LRT, однако в течение примерно 6 месяцев пассажиров в этом задействовать не будут.