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Вагоны второго состава LRT установили в Астане (видео)

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Вагоны LRT устанавливают на станции
Вагоны LRT. Фото: акимат Астаны

На станции в районе Абу Даби Плаза провели работы по установке второго состава LRT, состоящего из двух вагонов, передает NUR.KZ со ссылкой на столичный акимат.

На странице в Instagram акимат Астаны сообщил, что на станции №112 установили второй состав LRT. Первый состав с двумя вагонами установлен накануне на станции №101 (Аэропорт). Оба состава будут размещены на станциях до начала тестовых запусков, запланированных на сентябрь 2025 года.

"Установка второго состава LRT на станцию №112 – это часть работы по расстановке подвижного состава на ключевых участках линии. Каждый вагон доставляется по сложной логистической схеме и монтируется с использованием тяжелой подъемной техники. Эти работы позволяют нам заранее подготовить составы к наладке и комплексным тестированиям, которые стартуют в сентябре. Мы последовательно переходим от этапа строительных работ к инженерной и эксплуатационной фазе реализации проекта", — отметил председатель правления ТОО "City Transportation Systems" Асылбек Дүйсебаев.

Сообщается, что монтажные работы выполнены с применением специализированной техники: крупногабаритного автокрана грузоподъемностью 450 тонн. Подвоз составов на улицу Туркестан осуществлен со стороны моста Арыс двумя автотягачами с крупногабаритными тралами общей длиной, включая тягач, 39 метров.

Напомним, вчера в Сети появились фото и видео установки вагонов на рельсы. Казахстанцы, ставшие свидетелями процесса установки вагонов LRT на рельсы, рассылали фото и видео в Telegram-каналы.

До этого сообщалось, что в Астану прибыли первые 60-метровые подвижные составы LRT с автоматизированным управлением - видео появились в Сети.

Ранее мы писали о том, что в конце мая из города Таньшань в Астану отгрузили первые два состава LRT. До конца года из Китая в столицу должны привезти еще 17 единиц.

Также сообщалось, что в сентябре в Астане планируют начать тестовое испытание LRT, однако в течение примерно 6 месяцев пассажиров в этом задействовать не будут.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2254893-vagony-vtorogo-sostava-lrt-ustanovili-v-astane-video/