Первые вагоны для LRT отправили в Астану из Китая: как они выглядят (фото)

Из города Таньшань в Астану отгрузили первые два состава LRT. До конца года из Китая в столицу должны привезти еще 17 единиц, передает NUR.KZ со ссылкой на CTS.

Пресс-служба компании City Transportation Systems на странице в Instagram сообщила, что на заводе в городе Таншань в общем будет произведено 19 единиц подвижного состава. Это современные четырехсекционные беспилотные поезда четвертого уровня автоматизации, которые вмещают до 650 пассажиров каждый.

"Поставка первых двух составов в город Астана запланирована на июнь 2025 года. Оставшиеся 17 единиц будут поставлены до конца текущего года. Начало тестовой эксплуатации линии запланировано в сентябре", - пояснили в пресс-службе.

Вагон LRT. Фото: пресс-служба CTS

Сообщается также, что в настоящее время завершена большая часть строительных работ по проекту LRT в Астане. Продолжается укладка путей, монтаж фасадов станций, покраска опор и балок эстакады, подключение внешних инженерных сетей, благоустройство подэстакадной зоны и строительство депо.

В городе Таншань состоялась церемония отгрузки первых двух составов LRT для города Астана.

Церемония. Фото: пресс-служба CTS

С казахстанской стороны в церемонии принял участие председатель правления ТОО "City Transportation Systems" Асылбек Дуйсебаев. Китайскую сторону представляли председатель правления завода-изготовителя подвижного состава "CRRC Tangshan Co., Ltd" Чжоу Цюннянь и генеральный директор компании-генподрядчика CRAEC Чжоу Хайвэй.

Напомним, в сентябре прошлого года сообщалось, что в Астане полностью завершили возведение опор LRT. Всего их предусматривалось 799.

В начале декабря 2024 года в Астане была завершена укладка первых 500 метров рельсов на опытном участке LRT.

Кроме того, в конце прошлого года в столице приступили к строительству депо LRT - оно будет располагаться в районе международного аэропорта.

2 мая этого года в компании City Transportation Systems сообщили о завершении 25% работ по устройству верхнего строения пути линии LRT в Астане.

Также сообщалось, что в сентябре в Астане планируют начать тестовое испытание LRT, однако в течение примерно 6 месяцев пассажиров в этом задействовать не будут.

Церемония. Фото: пресс-служба CTS