Скандал с детдомом в Алматы: на место прибыла комиссия Администрации президента
Опубликовано:Қазақ тілінде оқу
В Алматы прибыла комиссия Администрации президента из-за недавнего скандала с детским домом в Баганшыле - проводится расследование ситуации, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу АП.
Для проведения всестороннего и объективного служебного расследования ситуации, связанной с деятельностью детского дома "Баганашыл" в Алматы прибыла комиссия Администрации президента РК.
Члены комиссии встретились с воспитанниками, руководством и сотрудниками учреждения, а также с представителями системы образования.
В рамках проверки представители Администрации Президента ознакомились с условиями проживания и обучения в детском доме, и осмотрели здания прилегающей инфраструктуры. Сейчас ведется сбор и анализ документации, связанной с принятием решения о переезде. Отдельное внимание будет уделено соблюдению всех социальных и правовых гарантий, предусмотренных законодательством в отношении детей-сирот.
Проверка ведется с приоритетом на защиту прав и интересов детей.
Скандал с переездом детей
О переезде детского дома стало известно в марте этого года. Тогда в Сети появилось видеообращение воспитанников. Они выступали против переезда.
В управлении образования региона поясняли, что здание в Алматы находится в аварийном состоянии - оно было построено в 1963 году и признано непригодным для дальнейшей эксплуатации.
В июле в акимате Алматинской области снова подтвердили, что решение окончательное - детей переведут в новое здание, расположенное в Қонаеве.
Накануне Касым-Жомарт Токаев поручил отменить переезд детей из Алматы в Қонаев. До этого в соцсетях появились кадры, на которых был запечатлен переезд. Детей пытались выселить с полицейскими. Одной девочке стало плохо.
Случившееся возмутило бывшего детского омбудсмена Аружан Саин. Она заявила, что переезд без согласия детей и учета их мнения является нарушением их прав.
Также уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Динара Закиева прокомментировала ситуацию.
Позже о произошедшем высказались и в Минпросвещения. В ведомстве пообещали, что права детей-сирот будут соблюдены.
После скандала с переездом воспитанников детского дома из Алматы в Қонаев состоялось оперативное совещание, в ходе которого дано поручение провести служебную проверку.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2267643-skandal-s-detdomom-v-almaty-na-mesto-pribyla-komissiya-administracii-prezidenta/
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