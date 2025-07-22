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    Скандал с детдомом в Алматы: на место прибыла комиссия Администрации президента

    Опубликовано:

    Қазақ тілінде оқу
    Комиссия прибыла в детдом
    Комиссия прибыла в детдом. Фото: Администрация президента

    В Алматы прибыла комиссия Администрации президента из-за недавнего скандала с детским домом в Баганшыле - проводится расследование ситуации, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу АП.

    Для проведения всестороннего и объективного служебного расследования ситуации, связанной с деятельностью детского дома "Баганашыл" в Алматы прибыла комиссия Администрации президента РК.

    Члены комиссии встретились с воспитанниками, руководством и сотрудниками учреждения, а также с представителями системы образования.

    В рамках проверки представители Администрации Президента ознакомились с условиями проживания и обучения в детском доме, и осмотрели здания прилегающей инфраструктуры. Сейчас ведется сбор и анализ документации, связанной с принятием решения о переезде. Отдельное внимание будет уделено соблюдению всех социальных и правовых гарантий, предусмотренных законодательством в отношении детей-сирот.

    Проверка ведется с приоритетом на защиту прав и интересов детей.

    Скандал с переездом детей

    О переезде детского дома стало известно в марте этого года. Тогда в Сети появилось видеообращение воспитанников. Они выступали против переезда.

    В управлении образования региона поясняли, что здание в Алматы находится в аварийном состоянии - оно было построено в 1963 году и признано непригодным для дальнейшей эксплуатации.

    В июле в акимате Алматинской области снова подтвердили, что решение окончательное - детей переведут в новое здание, расположенное в Қонаеве.

    Накануне Касым-Жомарт Токаев поручил отменить переезд детей из Алматы в Қонаев. До этого в соцсетях появились кадры, на которых был запечатлен переезд. Детей пытались выселить с полицейскими. Одной девочке стало плохо.

    Случившееся возмутило бывшего детского омбудсмена Аружан Саин. Она заявила, что переезд без согласия детей и учета их мнения является нарушением их прав.

    Также уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Динара Закиева прокомментировала ситуацию.

    Позже о произошедшем высказались и в Минпросвещения. В ведомстве пообещали, что права детей-сирот будут соблюдены.

    После скандала с переездом воспитанников детского дома из Алматы в Қонаев состоялось оперативное совещание, в ходе которого дано поручение провести служебную проверку.

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