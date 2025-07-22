Участок еще одной улицы в Алматы перекроют до конца лета
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В Алмалинском районе Алматы до 31 августа движение ограничат на участке улицы Жамбыла в связи с подготовкой к предстоящему отопительному сезону, передает NUR.KZ со ссылкой на AlmatyJoly.
В Telegram-канале ТОО "Алматинские тепловые сети" сообщили, что в Алмалинском районе Алматы ведется плановая реконструкция теплосетей. В рамках работ осуществляется замена тепловых сетей общей протяженностью 760 метров, введенных в эксплуатацию в 1977 году.
"В связи с этим с 24 июля по 31 августа в Алмалинском районе будет закрыто движение автотранспорта по улице Жамбыла - от улицы Муканова до улицы Муратбаева.
Ограничения вводятся для обеспечения безопасности плановых работ по реконструкции трубопровода, проходящего под проезжей частью указанного участка улицы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что данная тепловая сеть обеспечивает передачу тепловой энергии и горячего водоснабжения для жителей 5 многоквартирных жилых домов, 7 частных жилых домов и 4 других объектов.
В период проведения реконструкции подача горячего водоснабжения потребителям будет сохранена.
Напомним, с 22 по 24 июля в связи с проведением строительно-монтажных работ в рамках реализации проекта BRT, движение временно ограничат на улицах Тимирязева и Желтоксан.
Также в Алматы вводятся временные ограничения движения на съездах транспортной развязки на пересечении улиц Саина и Жубанова с 21 по 23 июля.
Еще с 21 июля въезд и выезд на территорию аэропорта Алматы со стороны улицы Ахметова будут временно закрыты.
В связи с реконструкцией трубопровода по 1 августа 2025 года движение автотранспорта будет закрыто по улице Римского-Корсакова (от бульвара Бухар Жырау до улицы Габдуллина) и по улице Габдуллина (от улицы Нахимова до улицы Маркова).
И также по 1 августа будет закрыто движение для автотранспорта по улице Клочкова - от улицы Карасай батыра до Кабанбай батыра.
Кроме того, по одной полосе проспекта Абая временно ограничено движение транспорта в связи с работами на инженерных сетях - со 2 июля по 15 августа.
А в Бостандыкском районе Алматы до 25 августа ограничат движение на участке улицы Маркова, причина - ремонт 52-летней теплотрассы.
И по 31 августа движение автотранспорта по улице Орманова будет временно затруднено на участке между Толе би и Кумай.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2267565-uchastok-eshche-odnoy-ulicy-v-almaty-perekroyut-do-konca-leta/
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