Замена 52-летней теплотрассы до конца лета: будет ли горячая вода у жителей Алматы

В Бостандыкском районе Алматы до 25 августа ограничат движение на участке улицы Маркова , причина - ремонт 52-летней теплотрассы, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

Как сообщается в Telegram-канале Almaty_joly, в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону в Бостандыкском районе Алматы заменят порядка 1,5 км теплотрассы, введенной в эксплуатацию в 1973 году.

"С 3 июля по 25 августа в Бостандыкском районе города Алматы будет закрыто движение автотранспорта по улице Маркова, на участке от бульвара Бухар Жырау до детского сада "Зайка". Движение будет закрыто в обоих направлениях.

Проезд для автотранспорта и экстренных служб во дворы прилегающих жилых домов будет открыт по улице Римского-Корсакова, на участке от бульвара Бухар Жырау до въезда со стороны жилого дома № 3", - предупредили в акимате.

Сообщается, что ограничения вводятся для обеспечения безопасности плановых работ по реконструкции участка магистрального трубопровода, проходящего под проезжей частью указанного участка улицы. При этом подача горячего водоснабжения потребителям будет сохранена.

"Данная теплотрасса обеспечивает передачу отопления и горячего водоснабжения для жителей 16-ти многоквартирных жилых домов и 7-ми других объектов. В целом, в текущем году по городу запланирована реконструкция 39 км теплосетей. Это позволит снизить уровень износа до 54%", - сказано в сообщении.

Также сегодня стало известно, что со 2 июля по 15 августа будет временно ограничено движение по одной полосе проспекта Абая в восточном направлении - на участке от улицы Момышулы до улицы Саина.

Кроме того, в Алматы в связи с ремонтными работами на время перекроют участок улицы Желтоксан.

Также, в связи с реконструкцией трубопровода по 1 августа 2025 года движение автотранспорта будет закрыто по улице Римского-Корсакова (от бульвара Бухар Жырау до улицы Габдуллина) и по улице Габдуллина (от улицы Нахимова до улицы Маркова).