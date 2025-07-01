На полтора месяца ограничат движение на оживленном проспекте в Алматы
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В Алматы по одной полосе проспекта Абая временно ограничат движение транспорта в связи с работами на инженерных сетях, передает NUR.KZ со ссылкой на Almaty_Joly.
Сообщается, что в микрорайоне Мамыр-4 будут проводиться строительно-монтажные работы по прокладке водопроводных и канализационных сетей.
В связи с этим, в период со 2 июля по 15 августа будет временно ограничено движение по одной полосе проспекта Абая в восточном направлении - на участке от улицы Момышулы до улицы Саина.
Алматинцев просят с пониманием отнестись к временным ограничениям, заранее планировать маршрут движения и строго соблюдать требования временных дорожных знаков.
Напомним, сегодня до 22:00 в Алматы в связи с ремонтными работами на время перекрыли участок улицы Желтоксан.
Также, в связи с реконструкцией трубопровода по 1 августа 2025 года движение автотранспорта будет закрыто по улице Римского-Корсакова (от бульвара Бухар Жырау до улицы Габдуллина) и по улице Габдуллина (от улицы Нахимова до улицы Маркова).
Еще по 6 июля движение автотранспорта в Алмалинском районе Алматы ограничено на улице Айтиева от улицы Богенбай батыра до улицы Толе би (в обоих направлениях) и на улице Казыбек би от улицы Чокина до улицы Исаева (в обоих направлениях).
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2261250-na-poltora-mesyaca-ogranichat-dvizhenie-na-ozhivlennom-prospekte-v-almaty/
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