Впервые за 42 года: реконструкция трубопровода ведется в Алматы
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В Алматы проводится реконструкция трубопровода, введенного в эксплуатацию в 1983 году. В связи с этим до августа будет перекрыт участок автодороги, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.
В акимате Алматы сообщили, что в Алматы проводится реконструкция трубопровода, введенного в эксплуатацию в 1983 году, пролегающего в контуре улиц Габдуллина, Набережной Хамита Ергалиева, Бульвара Бухар-Жырау и Байтурсынова.
"Теплотрасса общей протяженностью 2,7 км обеспечивает теплом более 220 городских объектов.
В летний период подача горячей воды для жителей Бостандыкского района будет обеспечена через временный трубопровод", - сообщили в акимате.
Для обеспечения безопасности при проведении строительно-монтажных работ с 20 мая по 1 августа 2025 года движение автотранспорта будет закрыто:
- по улице Римского-Корсакова (от Бульвара Бухар-Жырау до улицы Габдуллина);
- по улице Габдуллина (от улицы Нахимова до улицы Маркова).
По сведениям акимата, всего в текущем году в Алматы запланирована реконструкция 39 км теплосетей. Это позволит снизить уровень износа до 54,1%.
Напомним, с 6 по 26 мая в Алматы на улице Айтиева, на участке от улицы Богенбай батыра до улицы Карасай батыра, будет ограничено движение.
Также в акимате предупредили, что в Бостандыкском районе Алматы реконструируют трубопровод, в связи с чем с 23 апреля по 10 июня будет частично ограничено движение по бульвару Бухар Жырау.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2247189-vpervye-za-42-goda-rekonstrukciya-truboprovoda-vedetsya-v-almaty/