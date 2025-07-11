До конца августа частично перекроют движение по одной из улиц в Алматы

В Алматы с 14 июля по 31 августа движение автотранспорта по улице Орманова будет временно затруднено на участке между Толе би и Кумай, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

Как сообщается в Telegram-канале акимата Алматы, продолжается модернизация инженерной инфраструктуры. За счет собственной инвестиционной программы ГКП "Алматы Су" в текущем году ведутся работы по реконструкции изношенных водопроводных сетей.

В связи с проведением работ с 14 июля по 31 августа движение автотранспорта по улице Орманова будет временно затруднено на участке между улицами Толе би и Кумай. Ограничения связаны с реконструкцией водопроводных сетей, проложенных под проезжей частью. По завершении работ планируется восстановление асфальтового покрытия по всей ширине дорожного полотна.

Дорожные работы. Фото: акимат Алматы

Жителей и гостей города просят заранее планировать маршруты и учитывать временные изменения схемы движения.

Напомним, вчера также сообщалось, что в Наурызбайском и Турксибском районах Алматы ведется реконструкция теплосетей, в связи с чем на участках улиц будет временно ограничено движение.

Добавим, еще в Алматы по одной полосе проспекта Абая временно ограничено движение транспорта в связи с работами на инженерных сетях - со 2 июля по 15 августа.

А в Бостандыкском районе Алматы до 25 августа ограничат движение на участке улицы Маркова, причина - ремонт 52-летней теплотрассы.

Также, в связи с реконструкцией трубопровода по 1 августа 2025 года движение автотранспорта будет закрыто по улице Римского-Корсакова (от бульвара Бухар Жырау до улицы Габдуллина) и по улице Габдуллина (от улицы Нахимова до улицы Маркова).

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