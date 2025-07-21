Еще две улицы временно перекроют из-за строительства BRT в Алматы
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В связи с проведением строительно-монтажных работ в рамках реализации проекта BRT, движение временно ограничат на улицах Тимирязева и Желтоксан, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Алматы.
В Telegram-канале AlmatyJoly сообщили, что ремонтные работы запланированы с 22 по 24 июля:
- с 08:00 22 июля до 22:00 23 июля движение будет перекрыто на участке улицы Тимирязева - от улицы Байтурсынова далее улицы Желтоксан до улицы Сатпаева.
- с 08:00 23 июля до 22:00 24 июля дорогу перекроют на участке улицы Желтоксан - от улицы Сатпаева до проспекта Абая.
Сообщается, что на ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки, стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации.
"Просим заранее планировать свой маршрут", - обратились к алматинцам и гостям города.
Напомним, в Алматы вводятся временные ограничения движения на съездах транспортной развязки на пересечении улиц Саина и Жубанова с 21 по 23 июля.
Также в мегаполисе с 22:00 21 июля до 06:00 22 июля движение будет перекрыто на участке улицы Исиналиева.
Еще с 21 июля въезд и выезд на территорию аэропорта Алматы со стороны улицы Ахметова будут временно закрыты.
В связи с реконструкцией трубопровода по 1 августа 2025 года движение автотранспорта будет закрыто по улице Римского-Корсакова (от бульвара Бухар Жырау до улицы Габдуллина) и по улице Габдуллина (от улицы Нахимова до улицы Маркова).
И также по 1 августа будет закрыто движение для автотранспорта по улице Клочкова - от улицы Карасай батыра до Кабанбай батыра.
Кроме того, по одной полосе проспекта Абая временно ограничено движение транспорта в связи с работами на инженерных сетях - со 2 июля по 15 августа.
А в Бостандыкском районе Алматы до 25 августа ограничат движение на участке улицы Маркова, причина - ремонт 52-летней теплотрассы.
И по 31 августа движение автотранспорта по улице Орманова будет временно затруднено на участке между Толе би и Кумай.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2267319-eshche-dve-ulicy-vremenno-perekroyut-iz-za-stroitelstva-brt-v-almaty/
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