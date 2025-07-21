Еще две улицы временно перекроют из-за строительства BRT в Алматы

В связи с проведением строительно-монтажных работ в рамках реализации проекта BRT, движение временно ограничат на улицах Тимирязева и Желтоксан, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Алматы.

В Telegram-канале AlmatyJoly сообщили, что ремонтные работы запланированы с 22 по 24 июля:

с 08:00 22 июля до 22:00 23 июля движение будет перекрыто на участке улицы Тимирязева - от улицы Байтурсынова далее улицы Желтоксан до улицы Сатпаева.

движение будет перекрыто на участке улицы Тимирязева - от улицы Байтурсынова далее улицы Желтоксан до улицы Сатпаева. с 08:00 23 июля до 22:00 24 июля дорогу перекроют на участке улицы Желтоксан - от улицы Сатпаева до проспекта Абая.

Сообщается, что на ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки, стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации.

"Просим заранее планировать свой маршрут", - обратились к алматинцам и гостям города.

Участки перекрытия дорог. Фото: акимат Алматы

Напомним, в Алматы вводятся временные ограничения движения на съездах транспортной развязки на пересечении улиц Саина и Жубанова с 21 по 23 июля.

Также в мегаполисе с 22:00 21 июля до 06:00 22 июля движение будет перекрыто на участке улицы Исиналиева.

Еще с 21 июля въезд и выезд на территорию аэропорта Алматы со стороны улицы Ахметова будут временно закрыты.

В связи с реконструкцией трубопровода по 1 августа 2025 года движение автотранспорта будет закрыто по улице Римского-Корсакова (от бульвара Бухар Жырау до улицы Габдуллина) и по улице Габдуллина (от улицы Нахимова до улицы Маркова).

И также по 1 августа будет закрыто движение для автотранспорта по улице Клочкова - от улицы Карасай батыра до Кабанбай батыра.

Кроме того, по одной полосе проспекта Абая временно ограничено движение транспорта в связи с работами на инженерных сетях - со 2 июля по 15 августа.

А в Бостандыкском районе Алматы до 25 августа ограничат движение на участке улицы Маркова, причина - ремонт 52-летней теплотрассы.

И по 31 августа движение автотранспорта по улице Орманова будет временно затруднено на участке между Толе би и Кумай.

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