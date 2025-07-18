"Въезд и выезд будут закрыты": пассажиров аэропорта Алматы предупредили об изменениях
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По информации пресс-службы аэропорта Алматы, с 21 июля въезд и выезд на территорию воздушно гавани со стороны улицы Ахметова будут временно закрыты, передает NUR.KZ.
По информации пресс-службы, 21 июля начнутся ремонтные работы по расширению въездной зоны перед близлежащей гостиницей.
"Въезд и выезд на территорию аэропорта со стороны улицы Ахметова будут временно закрыты. В рамках проекта предусмотрена организация дополнительной полосы въезда и обновление дорожного покрытия на этом участке.
Эти изменения позволят повысить пропускную способность для высадки пассажиров вылетающих рейсов. Благодарим за понимание и приносим извинения за временные неудобства", - сказано в сообщении.
Напомним, накануне алматинцев предупредили о ночных ограничениях на дороге к аэропорту.
Ранее аэропорт Алматы обратился к пассажирам из-за слухов о торговле цветами из коробок прямо в зале прилета международного терминала.
До этого в Сети появились объявления о якобы распродаже утерянных чемоданов пассажиров аэропорта Алматы. В авиагавани также опровергли информацию.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2266602-vezd-i-vyezd-budut-zakryty-passazhirov-aeroporta-almaty-predupredili-ob-izmeneniyah/
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