"Въезд и выезд будут закрыты": пассажиров аэропорта Алматы предупредили об изменениях

По информации пресс-службы аэропорта Алматы, с 21 июля въезд и выезд на территорию воздушно гавани со стороны улицы Ахметова будут временно закрыты, передает NUR.KZ.

По информации пресс-службы, 21 июля начнутся ремонтные работы по расширению въездной зоны перед близлежащей гостиницей.

"Въезд и выезд на территорию аэропорта со стороны улицы Ахметова будут временно закрыты. В рамках проекта предусмотрена организация дополнительной полосы въезда и обновление дорожного покрытия на этом участке.

Эти изменения позволят повысить пропускную способность для высадки пассажиров вылетающих рейсов. Благодарим за понимание и приносим извинения за временные неудобства", - сказано в сообщении.

Напомним, накануне алматинцев предупредили о ночных ограничениях на дороге к аэропорту.

Ранее аэропорт Алматы обратился к пассажирам из-за слухов о торговле цветами из коробок прямо в зале прилета международного терминала.

До этого в Сети появились объявления о якобы распродаже утерянных чемоданов пассажиров аэропорта Алматы. В авиагавани также опровергли информацию.

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