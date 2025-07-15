Участок одной из улиц в Алматы перекроют до августа

В Алматы с 16 июля по 1 августа будет закрыто движение для автотранспорта по улице Клочкова - от улицы Карасай батыра до Кабанбай батыра, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

Как сообщается в Telegram-канале акимата Алматы, в период подготовки к предстоящему отопительному сезону в Алмалинском районе заменят порядка 172 метра теплотрассы, введенной в эксплуатацию в 1978 году.

В связи с этим с 16 июля по 1 августа будет закрыто движение для автотранспорта по улице Клочкова от улицы Карасай батыра до улицы Кабанбай батыра. Движение будет ограничено в обоих направлениях.

Дорожные работы. Фото: ТОО "Алматинские тепловые сети"

Ограничения вводятся для обеспечения безопасности плановых работ по реконструкции участка трубопровода, проходящего под проезжей частью указанного участка улицы. В период проведения реконструкции подача горячего водоснабжения потребителям будет сохранена, утоняют в ТОО "Алматинские тепловые сети".

Добавим, также в Бостандыкском районе Алматы с 16 по 21 июля ограничат движение на участке улицы Байтурсынова.

Еще в Алматы в связи с реконструкцией трубопровода по 1 августа 2025 года движение автотранспорта будет закрыто по улице Римского-Корсакова (от бульвара Бухар Жырау до улицы Габдуллина) и по улице Габдуллина (от улицы Нахимова до улицы Маркова).

Также по одной полосе проспекта Абая временно ограничено движение транспорта в связи с работами на инженерных сетях - со 2 июля по 15 августа.

А в Бостандыкском районе Алматы до 25 августа ограничат движение на участке улицы Маркова, причина - ремонт 52-летней теплотрассы.

Кроме того, с 14 июля по 31 августа движение автотранспорта по улице Орманова будет временно затруднено на участке между Толе би и Кумай.

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