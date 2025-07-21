Движение по одной из улиц Алматы перекроют на ночь

В Алматы с 22:00 21 июля до 06:00 22 июля движение будет перекрыто на участке улицы Исиналиева от дома №24 до улицы Жолбарыс, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

Как сообщается в Telegram-канале акимата Алматы, в связи с проведением среднего ремонта участка улицы Исиналиева вводятся временные ограничения движения.

Так, с 22:00 21 июля до 06:00 22 июля движение будет перекрыто от дома №24 до улицы Жолбарыс.

Дорожные работы. Фото: акимат Алматы

"На ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки, стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации. Просим заранее планировать свой маршрут", - обращается ведомство к жителям и гостям города.

Напомним, также с 21 июля въезд и выезд на территорию аэропорта Алматы со стороны улицы Ахметова будут временно закрыты.

Еще в связи с реконструкцией трубопровода по 1 августа 2025 года движение автотранспорта будет закрыто по улице Римского-Корсакова (от бульвара Бухар Жырау до улицы Габдуллина) и по улице Габдуллина (от улицы Нахимова до улицы Маркова).

И также по 1 августа будет закрыто движение для автотранспорта по улице Клочкова - от улицы Карасай батыра до Кабанбай батыра.

Кроме того, по одной полосе проспекта Абая временно ограничено движение транспорта в связи с работами на инженерных сетях - со 2 июля по 15 августа.

А в Бостандыкском районе Алматы до 25 августа ограничат движение на участке улицы Маркова, причина - ремонт 52-летней теплотрассы.

И с 14 июля по 31 августа движение автотранспорта по улице Орманова будет временно затруднено на участке между Толе би и Кумай.

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