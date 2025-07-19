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    Опасно ли употреблять мясо сайги, пояснили в Минсельхозе

    Опубликовано:

    Мясо сайги
    Мясо сайги. Фото: Министерство сельского хозяйства РК

    Распространяющуюся в Сети информацию о возможном заражении при потреблении мяса сайги прокомментировали в Министерстве сельского хозяйства, передает NUR.KZ.

    На официальном сайте ведомства сообщили, что для исключения таких особо опасных болезней животных, как чума мелких жвачных, ящур, бруцеллез, пастереллез и сибирская язва, Национальным референтным центром по ветеринарии регулярно проводится эпизоотический мониторинг всей популяции сайгаков. 

    По данным Минсельхоза, в настоящее время для участия в регулировании численности сайгаков задействованы 24 объекта убоя в шести областях.

    "Все объекты убоя соответствуют ветеринарно-санитарным требованиям (имеются помещения для забоя, холодильные камеры, приспособления для подвешивания туш, обеспечены водоснабжением и т.д.). После поступления туш на объекты убоя, они подвергаются осмотру ветеринарные врачами и проходят ветеринарно-санитарную экспертизу", - пояснили в ведомстве.

    Мясо сайгаков подвергается таким исследованиям, как:

    • органолептический осмотр туши, внутренних органов и головы, со вскрытием всех доступных лимфатических узлов и разрезами внутренних органов;
    • проба варкой;
    • исследование на финноз (цистицеркоз);
    • определение общего радиационного фона проб.

    В случае соответствия туш ветеринарным требованиям производится их дальнейшая разделка и переработка, а отходы утилизируются.

    "Продукция, полученная от сайгаков, сопровождается ветеринарной справкой, выданной ветеринарными врачами, которые подтверждают происхождение, местность выхода, безопасность и качество", - добавили в министерстве.

    Также сообщается, что на объектах внутренней торговли осуществляется ежедневный контроль со стороны ветеринарных инспекторов, которые проверяют наличие ветеринарной справки и клейма с объекта убоя, соблюдение температурного режима при транспортировке, результаты лабораторного контроля.

    "В связи с этим, Комитет ветеринарного контроля и надзора рекомендует потребителям приобретать мясо сайги в специально отведенных местах и при наличии ветеринарных сопроводительных документов в соответствии с пищевой и ветеринарно-санитарной безопасностью", - заключили в Минсельхозе.

    Ситуация с сайгаками в Казахстане

    Ранее в мажилисе была поднята тема о том, на фоне роста поголовья сайгаков, фермеры заявили, что вынуждены выгонять их с полей. Аграрии западного Казахстана выразили обеспокоенность растущей численностью сайгаков.

    Отмечалось, что два года назад степные антилопы вытоптали более миллиона гектаров пастбищ - ущерб составил 8 млрд тенге. В 2024 году аналогичная ситуация повторилась в Карагандинской и Акмолинской областях. В апреле на сайгаков жаловались аграрии Костанайской области. По словам фермеров, ежегодно после нашествия сайги хозяйства теряют 30% посевов.

    А в марте в Минэкологии ответили, как планируют дальше контролировать численность сайгаков в Казахстане. По словам министра, среди рассматриваемых методов - отлов либо отстрел.

    Также депутат Павел Казанцев заявил, что проблемы из-за выросшей численности сайгаков в Казахстане - это война. Депутат предложил разрешить частный убой сайгаков, чтобы казахстанцы смогли "фигачить" из ружья по животным. А вице-министр экологии и природных ресурсов прокомментировал предложение использовать мясо сайгаков в Казахстане после их убоя.

    Кроме того, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о решении подарить правительству Китая 1.5 тыс. сайгаков для расселения их в западной части Китая с целью восстановления популяции данного уникального древнего животного в соседней стране.

    На днях в Министерстве сельского хозяйства определили рекомендуемую цену на мясо сайгака - она составит 1600 тенге за килограмм.

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