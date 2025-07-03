Вайнер Мейирхан Шерниязов вышел на свободу спустя два года после приговора

Вайнер Мейирхан Шерниязов вышел на свободу после отбытия наказания - об этом он сам сообщил в соцсетях. В КУИС подтвердили, что Шерниязов срок отбыл, передает NUR.KZ.

Вайнер Мейирхан Шерниязов опубликовал на своей странице в Instagram видео своей встречи с родными и друзьями после освобождения.

В пресс-службе КУИС МВД РК подтвердили информацию об освобождении Шерниязова.

"Данный осужденный освободился в связи с отбытием срока наказания", - сообщили корреспонденту NUR.KZ в ведомстве.

Напомним, в декабре прошлого года Турксибский районный суд Алматы отказал в смягчении наказания осужденному вайнеру Мейирхану Шерниязову.

Напомним, в феврале 2022 года блогера Мейржана Туребаева и актера Мейирхана Шерниязова заподозрили в создании финансовой пирамиды Mudarabah Capital. Позже их взяли под стражу.

В декабре 2022 года состоялось первое судебное заседание. Адвокат Шерниязова заявил, что его подзащитный сам является потерпевшим по делу, так как внес 36 млн тенге, а после был исключен из числа потерпевших. Уже во время процесса Мейржана Туребаева выпустили из СИЗО под домашний арест.

23 июня 2023 года суд вынес приговор. Вайнеры получили по 5 лет лишения свободы в учреждении минимальной безопасности. Апелляционная коллегия оставила вердикт суда первой инстанции без изменений.

Оба осужденных, как сообщалось ранее, отбывали наказание в учреждении №44 в Павлодаре. Они были трудоустроены в филиале "Еңбек-Павлодар" РГП на ПХВ "Еңбек" с 13 марта 2024 года.

Также сообщалось, что осужденных вайнеров Мейржана Туребаева Мейирхана Шерниязова этапировали в Алматы.