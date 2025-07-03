Вайнер Мейирхан Шерниязов вышел на свободу спустя два года после приговора
Опубликовано:
Вайнер Мейирхан Шерниязов вышел на свободу после отбытия наказания - об этом он сам сообщил в соцсетях. В КУИС подтвердили, что Шерниязов срок отбыл, передает NUR.KZ.
Вайнер Мейирхан Шерниязов опубликовал на своей странице в Instagram видео своей встречи с родными и друзьями после освобождения.
В пресс-службе КУИС МВД РК подтвердили информацию об освобождении Шерниязова.
"Данный осужденный освободился в связи с отбытием срока наказания", - сообщили корреспонденту NUR.KZ в ведомстве.
Напомним, в декабре прошлого года Турксибский районный суд Алматы отказал в смягчении наказания осужденному вайнеру Мейирхану Шерниязову.
Напомним, в феврале 2022 года блогера Мейржана Туребаева и актера Мейирхана Шерниязова заподозрили в создании финансовой пирамиды Mudarabah Capital. Позже их взяли под стражу.
В декабре 2022 года состоялось первое судебное заседание. Адвокат Шерниязова заявил, что его подзащитный сам является потерпевшим по делу, так как внес 36 млн тенге, а после был исключен из числа потерпевших. Уже во время процесса Мейржана Туребаева выпустили из СИЗО под домашний арест.
23 июня 2023 года суд вынес приговор. Вайнеры получили по 5 лет лишения свободы в учреждении минимальной безопасности. Апелляционная коллегия оставила вердикт суда первой инстанции без изменений.
Оба осужденных, как сообщалось ранее, отбывали наказание в учреждении №44 в Павлодаре. Они были трудоустроены в филиале "Еңбек-Павлодар" РГП на ПХВ "Еңбек" с 13 марта 2024 года.
Также сообщалось, что осужденных вайнеров Мейржана Туребаева Мейирхана Шерниязова этапировали в Алматы.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2262102-vayner-meyirhan-sherniyazov-vyshel-na-svobodu-on-byl-osuzhden-po-delu-o-finpiramide/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах