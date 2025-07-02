Первый казахстанец вышел на свободу по амнистии

В Казахстане вышел на свободу первый освобожденный по амнистии. Мужчина отбывал срок за кражу в Костанайской области, передает NUR.KZ со ссылкой на КУИС МВД РК.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в подведомственных учреждениях ДУИС по Костанайской области отбывают наказание около 2000 осужденных.

В связи с празднованием 30-летия Конституции РК 300 человек, отбывающих наказание, подлежат амнистии. Сегодня в соответствии с этим законом первые осужденные были освобождены.

Самым первым вышел на свободу мужчина, осужденный за кражу. Дома его ждут жена и трое детей.

"Это событие знаменует собой важный этап в их жизни, предоставляет им шанс начать все с чистого листа и вернуться к полноценной жизни в обществе", - отметили в КУИС МВД РК.

Освобожденные в рамках амнистии получают необходимую поддержку для адаптации к новым условиям жизни. Им оказывается содействие в трудоустройстве, восстановлении социальных связей и получении необходимых документов. Специалисты оказывают психологическую помощь, помогают освоить новые навыки и найти свое место в обществе.

Напомним, в середине июня в сенате проголосовали за закон об амнистии к 30-летию Конституции.

Ранее законопроект об амнистии к 30-летию Конституции РК был одобрен в мажилисе. Депутаты подробно разъяснили, кто именно попадет под амнистию, а также рассказали, сколько человек планирует амнистировать в честь юбилея Конституции.

К слову, журналисты поинтересовались у замгенпрокурора, попадет ли под амнистию осужденный за смерть супруги Куандык Бишимбаев. Также обсуждалась судьба его брата.

Кроме того, стало известно, попадут ли под амнистию водители, из-за которых произошла смерть на дорогах.