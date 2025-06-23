Air Astana отменяет рейсы в Дубай и Доху
Опубликовано:Қазақ тілінде оқу
В связи с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке Air Astana отменяет на 24 июня рейсы в Дубай из Алматы и Астаны, и рейс в Доху из Шымкента, передает NUR.KZ со ссылкой на авиакомпанию.
Как сообщается в Telegram-канале авиакомпании, в связи с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке Air Astana отменяет на 24 июня следующие рейсы:
- KC205/206 Астана - Дубай - Астана;
- KC897/898 Алматы - Дубай - Алматы;
- KC551/552 Шымкент - Доха - Шымкент (чартер).
"Пассажирам отмененных рейсов будет предоставлено бесплатное перебронирование либо полный возврат стоимости авиабилетов.
Авиакомпания продолжает внимательно отслеживать ситуацию и рассмотрит возобновление полетов с 25 июня 2025 года по мере улучшения ситуации", - говорится в публикации.
Также приведены контакты, по которым можно обратиться с возникающими вопросами:
- +7 727 244 4477 (24/7)
- +7 7172 584477 (24/7)
- +7 702 702 4477 (24/7)
- Горячая линия по вопросам задержек рейсов: +7 7272 44 44 78 (24/7)
- WhatsApp: +7 702 702 00 74 (24/7)
- Online chat: airastana.com (24/7)
Напомним, ранее авиационная администрация Казахстана в связи с началом боевых действий на Ближнем Востоке запретила авиакомпаниям полеты над, в пределах и вблизи воздушного пространства шести стран - Ирана, Израиля, Сирии, Ирака, Иордании и Ливана до особого распоряжения.
Также авиакомпания Wizz Air отменила рейсы между Астаной и Абу-Даби.
До этого Минтуризма обратилось к казахстанцам по вопросу возвращения на родину из-за ситуации на Ближнем Востоке. А несколько дней назад стало известно, что шестеро казахстанцев эвакуировались из Ирана через Азербайджан.
Кроме того, Министерство иностранных дел РК выразило серьезную обеспокоенность в связи с военной эскалацией на Ближнем Востоке. Посольство РК в Израиле обратилось к казахстанцам, находящимся сейчас в Израиле. Их призвали соблюдать указания командования тыла и повышенные меры безопасности, проявлять бдительность и осторожность.
Кроме того, Air Astana предупредила об отмене рейсов на Ближний Восток.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2258586-air-astana-otmenyaet-reysy-v-dubay-i-dohu/
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