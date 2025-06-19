Аэропорт Астаны обратился к пассажирам из-за масштабных изменений в расписании рейсов

В Астане ожидаются изменения в расписании рейсов из-за ремонта взлетно-посадочной полосы в аэропорту. Также отменены рейсы в Абу-Даби из-за ситуации на Ближнем Востоке, передает NUR.KZ.

Пресс-служба столичного аэропорта предупредила о временном закрытии взлетно-посадочной полосы и изменениях в расписании рейсов.

"В связи с проведением ремонтных работ взлетно-посадочная полоса будет временно закрыта с 1 по 4 сентября 2025 года, а также с 8 сентября по 31 октября 2025 года.

В указанные даты, ежедневно с 10-ти до 18-ти часов по времени Астаны, полоса будет недоступна для выполнения взлетов и посадок", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что с 5 по 7 сентября включительно полоса будет открыта, рейсы будут выполняться в штатном режиме.

"Просим пассажиров заблаговременно уточнять актуальную информацию у своих авиакомпаний. Ремонтные работы проводятся в рамках планового обслуживания аэродромной инфраструктуры с целью повышения безопасности полетов и качества обслуживания авиакомпаний и пассажиров", - добавили в аэропорту.

Кроме того, аэропорт опубликовал еще одно предупреждение. Сообщается, что авиакомпания Wizz Air Abu Dhabi приостанавливает рейсы между Астаной и Абу-Даби в связи с текущей политической ситуацией на Ближнем Востоке.

"Последний рейс из Астаны в Абу-Даби состоится 19 июня 2025 года. Пассажирам, планировавшим обратный рейс из Абу-Даби в Астану, авиакомпания предложит альтернативный маршрут через Алматы.

Также доступен полный возврат стоимости билета при отказе от альтернативного маршрута — для этого необходимо обратиться в колл-центр Wizz Air", - добавили в пресс-службе.

Напомним, ранее авиационная администрация Казахстана в связи с началом боевых действий на Ближнем Востоке запретила авиакомпаниям полеты над, в пределах и вблизи воздушного пространства шести стран - Ирана, Израиля, Сирии, Ирака, Иордании и Ливана до особого распоряжения.

До этого Минтуризма обратилось к казахстанцам по вопросу возвращения на родину из-за ситуации на Ближнем Востоке. А несколько дней назад стало известно, что шестеро казахстанцев эвакуировались из Ирана через Азербайджан.

Кроме того, Министерство иностранных дел РК выразило серьезную обеспокоенность в связи с военной эскалацией на Ближнем Востоке. Посольство РК в Израиле обратилось к казахстанцам, находящимся сейчас в Израиле. Их призвали соблюдать указания командования тыла и повышенные меры безопасности, проявлять бдительность и осторожность.