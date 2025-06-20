Air Astana объявила о приостановке рейсов из казахстанского города в Дубай

Авиакомпания Air Astana сообщила о временной приостановке рейсов из Атырау в Дубай из-за значительного увеличения полетного времени, передает NUR.KZ.

По данным Air Astana, временная приостановка рейсов Атырау-Дубай начнется с 28 июня в связи со значительным увеличением полетного времени.

"Полеты в Дубай из Астаны и Алматы продолжаются в облет территории Ирана и Ирака. Пассажирам приостановленных рейсов будет предложено бесплатное перебронирование на рейсы из Алматы и Астаны в Дубай или другие направления из Атырау либо полный возврат стоимости авиабилетов", - сообщили в авиакомпании.

Ранее авиационная администрация Казахстана в связи с началом боевых действий на Ближнем Востоке запретила авиакомпаниям полеты над, в пределах и вблизи воздушного пространства шести стран - Ирана, Израиля, Сирии, Ирака, Иордании и Ливана до особого распоряжения.

А накануне авиакомпания Wizz Air отменила рейсы между Астаной и Абу-Даби.

До этого Минтуризма обратилось к казахстанцам по вопросу возвращения на родину из-за ситуации на Ближнем Востоке. А несколько дней назад стало известно, что шестеро казахстанцев эвакуировались из Ирана через Азербайджан.

Кроме того, Министерство иностранных дел РК выразило серьезную обеспокоенность в связи с военной эскалацией на Ближнем Востоке. Посольство РК в Израиле обратилось к казахстанцам, находящимся сейчас в Израиле. Их призвали соблюдать указания командования тыла и повышенные меры безопасности, проявлять бдительность и осторожность.