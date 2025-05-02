Проложено 25% путей: как выглядит линия LRT в Астане с высоты (фото)

В компании City Transportation Systems сообщили о завершении 25% работ по устройству верхнего строения пути линии LRT в Астане, передает NUR.KZ со ссылкой на компанию.

Как рассказали в CTS, на 2 мая проложено 5,6 км из плановых 22,4 км двухпутной линии. На объект доставлена специализированная техника: маневровый тягач, рельсовый экскаватор, бетоносмеситель с насосом, консольный кран и платформы.

"При строительстве применяется инновационная система рельсового крепления DTVII2-1, снижающая уровень шума и вибраций. Преимущества системы — снижение шума до 5–10 дБ, высокая износостойкость и адаптивность к различным условиям", - проинформировали в компании.

Отмечается, что в прошлом году на участке эстакады между станциями № 116 и №117 были проложены первые 500 метров пути.

"Этот тестовый этап укладки железнодорожного пути позволил изучить влияние зимний погодных условий на состояние верхнего строения пути легкорельсового транспорта", - добавили в CTS.

Напомним, в сентябре прошлого года сообщалось, что в Астане полностью завершили возведение опор LRT. Всего их предусматривалось 799. В начале декабря в Астане была завершена укладка первых 500 метров рельсов на опытном участке LRT.

В начале года аким Астаны Женис Касымбек сообщал, что этой осенью в Астане планируют начать тестирование LRT, а первые вагоны прибудут в столицу уже через несколько месяцев - в сентябре.

Добавим, что в прошлом месяце казахстанцев озадачили появившиеся в Сети фото и видео - пользователи посчитали, что на линию грузили вагоны, и удивились их внешнему виду "словно из прошлого". Но в пресс-службе City Transportation Systems корреспонденту NUR.KZ прояснили ситуацию.